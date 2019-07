Ezio Greggio/ Gli haters contro Romina Pierdomenico, Maurizio Costanzo zittisce tutti

Ezio Greggio torna questa sera con la quinta puntata de La Sai L’ultima? – Digital Edition. La sfida televisiva di Canale 5 continua a risentire degli ascolti tipici della stagione estiva e nella quarta puntata di venerdì scorso ha chiuso con un 14.8% di share (contro il 15.5% totalizzato dalla replica di Signore e Signori Al Bano e Romina Power). A risollevare le sorti della quinta serata sarà però un vero e proprio campione di ascolti, annunciato nelle scorse ore proprio da Ezio Greggio: “Paolo Bonolis arriva Venerdì sera ore 21.20 a #lasailultima e vi dimostrerò che lui in fondo in fondo, molto in fondo… È Juventino!”, si legge sul profilo social del conduttore. E se la sfida tra barzellettieri dovesse tramutarsi in una competizione calcistica, ad arbitrare il tutto ci penserà ancora una volta Nino Formicola, oltre alla bellissima Romina Pierdomenico, da molte settimane al centro dei pettegolezzi del gossip a causa del suo ruolo nel popolare format di Canale 5. ,

Il nuovo attacco a Barbara D’Urso

Anche la scorsa settimana, Ezio Greggio ha dato il via alla gara dei barzellettieri con alcuni sketch destinati a far sorridere il pubblico. L’oggetto preferito delle sue gag è stato ancora una volta Barbara D’Urso, velatamente criticata nella quarta puntata per la sua tv del dolore e presa di mira nel quinto episodio per un’altra caratteristica che l’ha resa famosa. Ezio Greggio, in particolare, ha preso in giro la conduttrice per l’uso smisurato che fa dei riflettori, le luci che le donano un aspetto più luminoso e dalle quali l’amata conduttrice non si separa mai. Greggio, in particolare, non si spiega come sia possibile che la celebre Carmelita della tv, pur sottoponendosi a tale supplizio, riesca a non abbronzarsi; poi, buttando il tutto in caciara, ha sottolineato che “ogni volta che la illuminano, Lombardia, Trentino e Val d’Aosta restano al buio”. Barbara D’Urso resterà in silenzio anche questa volta?

Romina Pierdomenico? Maurizio Costanzo prende le sue difese

Ezio Greggio è finito al centro delle critiche social a causa della presenza, nella nuova edizione de La sai l’ultima? – Digital Edition, della sua fidanzata Romina Pierdomenico; ma di recente, un noto conduttore ha preso le sue difese e, condividendo le sue parole sul settimanale Nuovo, ha evidenziato la buona fede del mattatore di Striscia la Notizia: “Un professionista come Greggio non si esporrebbe tanto per una persona incompetente – ha ammesso Maurizio Costanzo – Lui stesso ha precisato che non è stata una sua scelta quella di avere al fianco la donna nel programma di Canale 5, ma che è stata scelta per via delle sue qualità”. Secondo Costanzo, Greggio non avrebbe avuto alcun merito nella scelta della Pierdomenico nel popolare format di Canale 5 “e visto come si sta muovendo – ha concluso il celebre marito di Maria De Filippi – con discrezione e grazia, c’è da credergli”. Le parole di Costanzo metteranno finalmente la parola fine a tutte le polemiche delle ultime settimane?



