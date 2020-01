Ezio Greggio, l’addio a Pietro Anastasi/ “Ti piango come un fratello, mi mancherai”

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Pietro Anastasi, ma non solo. Anche volti del mondo dello spettacolo e della politica stanno ricordando in queste ore l’ex attaccante della Juventus e della Nazionale, scomparso all’età di 71 anni dopo aver lottato contro un tumore. Tra i tanti messaggi di ricordo, particolarmente toccante il post di Ezio Greggio: il conduttore di Striscia la notizia ha pubblicato un lungo e commovente post su Instagram per ricordare l’amicizia ed i bei momenti passati con Anastasi. Greggio, grande tifoso della Juventus, ha commentato: «Pietro no, non te ne puoi andare così. Ci hai fatto l’ultimo dribbling, sei scattato velocissimo come facevi in campo, non siamo riusciti a marcarti, a tenerti per la maglia».

EZIO GREGGIO, L’ADDIO A PIETRO ANASTASI

Ezio Greggio ha ricordato Pietro Anastasi con bellissime parole, sottolineando come fosse una «bella persona» e rimembrando le partite giocate insieme. Come spiegato da Greggio, i due si allenavano insieme ed hanno condiviso anche momenti di vita privata: «Voglio dedicarti un ultimo ricordo: stadio di Bergamo, partita di solidarietà, tantissimo pubblico, un po’ di nebbia . Ci allenavamo tanto insieme e quindi c’era feeling: mi indicasti dove lanciarti, e sul mio cross in area Pietro volasti in alto con una di quelle tue mezze rovesciate che ti resero famoso. Segnasti un goal fantastico, ci fu una standing ovation . Venisti da me ad abbracciarmi facendomi l’occhiolino con quel tuo sorriso alla Celentano che ti rendeva simpatico anche agli avversari. Ciao Pietro ti piango come un fratello. Oggi in paradiso hanno appeso lo striscione della Juve, ti aspettano in tanti. Mi mancherai. Un abbraccio a Anna e ai ragazzi».





