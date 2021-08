Ezio Greggio ricorda Gianfranco D’Angelo/ “L’ultima telefonata prima che morisse”

Ezio Greggio conosceva bene Gianfranco D’Angelo. Era il 1978 quando si sono conosciuti: tra loro è nata un’amicizia poi, poco dopo, la proposta di Antonio Ricci di fare insieme il ‘Drive In’: fu quello l’inizio di una grande simbiosi. A raccontarlo è proprio il conduttore di Striscia La Notizia che, in un’intervista rilasciata al Corriere, ricorda l’amico morto di recente.

“Se sapevo che era malato? Si, – ha esordito Greggio – la speranza restava ma da quando ho saputo che stava peggiorando non facevo che pensare a lui. Se ne è andato via proprio il giorno di Ferragosto: insieme ne abbiamo trascorsi una marea, lavorando o in vacanza”, ha ricordato con dolore. Dopo anni insieme in TV, fianco a fianco, le loro strade si sono però separate: “Dopo la prima edizione di Striscia io ho continuato, lui invece aveva un progetto in Rai. Ma ogni volta che ci rivedevamo era come se ci fossimo lasciati il giorno prima.”, ha spiegato Ezio.

Ezio Greggio ricorda Gianfranco D’Angelo: “Dovevamo fare di nuovo qualcosa insieme”

Si parla allora dell’assenza in TV di Gianfranco D’Angelo degli ultimi anni e quando a Ezio Greggio viene chiesto se il pubblico avesse effettivamente dimenticato l’attore, lui replica certo: “Se non fai tanta tv sei meno in vista, ma con i suoi spettacoli faceva il tutto esaurito. Era un grande monologhista, tra i comici che mi hanno fatto più ridere”.

Ma a Gianfranco D’Angelo dispiaceva non essere più così presente sul piccolo schermo? Greggio svela di non avergli mai posto la domanda nella loro ultima telefonata, arrivata 3 giorni prima della sua morte: “Non ne abbiamo mai parlato ma credo che se gli avessero dato delle possibilità avrebbe potuto fare di più. Ogni tanto ci dicevamo: “Dovremmo rifare qualcosa assieme”. Sarebbe stato bello. Nell’ultimo messaggio gli dicevo che ne avremmo parlato a settembre”, ma questa chiacchierata a settembre, purtroppo, non ci sarà.

