Ezio Greggio rifiuta cittadinanza onoraria Biella/ “Troppo rispetto di Liliana Segre”

Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria che la città di Biella voleva conferire allo storico conduttore del tg satirico Striscia La Notizia. La decisione del volto noto della televisione giunge dopo che la stessa cittadina piemontese, aveva rifiutato di conferire lo stesso riconoscimento alla senatrice a vita, Liliana Segre. Ma faccio un passo indietro, per spiegare nel dettaglio tutta la vicenda. E’ di pochi giorni fa la bella notizia: «Il sindaco di Biella Claudio Corradino e la sua giunta conferiranno sabato 23 novembre la cittadinanza onoraria al conduttore tv Ezio Greggio». Greggio è nato il 7 aprile 1954 a Cossato, paese in provincia di Biella, e la decisione di farlo cittadino onorario era arrivata «Per la popolarità televisiva come conduttore, giornalista, attore e regista; per il suo costante impegno con l’associazione dedicata ai bambini prematuri; per aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella».

EZIO GREGGIO E LA CITTADINANZA ONORARIA DI BIELLA: “DEVO FARE UN PASSO INDIETRO”

Peccato però, come ricorda l’edizione online del Corriere della Sera, che meno di una settimana fa la stessa cittadinanza era stata negata a Liliana Segre: «Nulla contro la senatrice Segre – aveva fatto chiarezza Alessio Ercoli, capogruppo della Lega, e partito che “regna” in quel di Biella – la mozione presentata credo sia avvilente nei suoi stessi confronti. Biella lo sta facendo solo sull’inutile onda del consenso». Ad Ezio Greggio tale decisione non è andata a genio, e lo stesso ha quindi ben pensato di rimandare al mittente l’offerta: «Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre – le parole del conduttore, riportate da Corriere.it – per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza che il Comune di Biella aveva pensato per me. Non è una scelta contro nessuno – ha aggiunto – ma una scelta a favore di qualcuno, anche per coerenza e rispetto a quelli che sono i miei valori, la storia della mia famiglia e a mio padre che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento». Del resto Greggio non poteva che fare altrimenti, lui che è stato il figlio di un soldato che, come raccontato dallo stesso conduttore, si rifiutò nella seconda guerra mondiale di tornare in Italia per combattere contro i partigiani, fra cui anche alcune parenti, venendo quindi internato per tre anni in un campo di concentramento in Germania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA