EZIO GREGGIO/ “Romina Pierdomenico? Ci frequentiamo e stiamo bene”(La Sai l’ultima)

Grande successo per Ezio Greggio a La sai l’ultima? – Digital Edition, il programma campione di ascolti del venerdì sera di Canale 5. Il conduttore televisivo ha accettato di buon grado la conduzione del celebre programma condividendo questa esperienza con la nuova compagna Romina Pierdomenico. Una scelta che non è dipesa da lui come ha chiarito durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero: “non l’ho proposta io, ma Giorgio Restelli”. Durante la lunga intervista Greggio ha parlato della sua vita privata e professionale, dei successi e della sua nuova vita a Monaco. Per Greggio è importante avere ironia nella vita: “è alla base di tutto Mio papà ha fatto battute fino alla fine, arrivata a 96 anni. Stessa cosa per mia madre. Sicuramente ho ereditato da loro una buona dose di ironia. Credo che essere ironici e divertirsi il più possibile aiuti ad andare avanti nella vita”.

Ezio Greggio: “Monaco è come tutti i paesi del mondo”

Non solo conduttore, ma anche attore, comico e regista. Ezio Greggio è un’artista a 360°, ma parlando di comicità c’è un solo argomento tabù: la morte. L’attore, intervistato da Il Messaggero, ha raccontato un aneddoto su Mel Brook: “muore un amico sceneggiatore, al funerale vado anche io. Mel è tra quelli che trasportano la salma. Ad un certo punto vedo che la bara traballa un pochettino, ne aveva sparata una delle sue”. Da circa 25 anni Ezio Greggio ha deciso di trasferirsi e vivere a Montecarlo dove ricopre anche il ruolo di Presidente del Com.it.es degli Italiani di Monaco: “faccio una marea di cosa, una delle prime cose è la solidarietà. Monaco è come tutti i paesi del mondo, non paghi le tasse personali, ma ci sono gli svantaggi di una vita molto costosa. C’è una comunità di persone normali: pensionati che con la pensione detratta al 30% non ce la fanno, famiglie con ragazzi con handicap: li seguiamo e monitoriamo tutto”. Il trasferimento a Monaco è stato in un certo senso forzato: “facevo già Striscia, avevamo qualche problema in Italia con la trasmissione con alcuni attacchi. Non voglio entrare in cose personali, ma con mia moglie allora abbiamo preso una decisione precisa. Oggi sono felicissimo”.

Ezio Greggio: “devo dire grazie ad Antonio Ricci e Carlo Vanzina”

Impossibile non parlare poi della presunta evasione totale: “è una boiata totale” precisa subito Ezio Greggio che poi entra nel dettaglio: “era un problema che riguardava delle ritenute d’acconto di una società collegata. E’ una cosa già chiarita, non ho altro da aggiungere. Vivo a Monaco, ho attività a Monaco e qui sono quasi un pubblico ufficiale”. Il conduttore e comico parlando del suo successo è consapevole di dover ringraziare delle persone: “oltre a me stesso a Antonio Ricci: è stato fondamentale nella mia storia televisiva, mentre Carlo Vanzina nel cinema”. Non solo, Ezio ricorda anche Mario Monicelli con cui ha fondato il Montecarlo Film Festival: “Mai visto così affettuoso nei confronti di una persona come quando glielo proposti. Fece il presidente onorario fino alla fine”. Un grazie va anche a se stesso per un semplice motivo: “per quello che ho insegnato ai miei figli: bisogna solo accontentare i propri sogni, non farseli imporre dagli altri”. Parlando di carriera e progetti futuri Ezio ha tante idee nel cassetto: “ho voglia di raccontare storie al cinema, un progetto per una serie, altri per Canale 5”.



