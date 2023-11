Ezio Liberatore dopo l’eliminazione da Amici 23: “Me l’aspettavo”/ “Forse non era il momento più adatto per…”

Ezio Liberatore dopo Amici 23: “Occasione per mettermi in discussione“

In seguito all’eliminazione da Amici 23, Ezio Liberatore ha rotto il silenzio rilasciando un’intervista a SuperGuidaTv. Il giovane cantante ha dovuto anzitempo abbandonare la sua avventura nel talent per volontà di Anna Pettinelli, che ha deciso di togliergli il banco di fronte agli scarsi risultati osservati. Ora, dopo l’addio allo show, ha voluto tracciare un bilancio: “Nonostante sia durata poco tempo, è stata una bellissima esperienza oltre che una grande novità. Mi sono trovato catapultato da un giorno all’altro in un’ambiente totalmente nuovo e non parlo solo di contesto televisivo ma anche di convivenza con persone che non avevo mai visto prima. Mi ha aiutato a crescere umanamente e a capire i miei limiti caratteriali. Da questo punto di vista Amici è stata l’occasione per mettermi in discussione“.

Parlando invece della decisione di Anna Pettinelli di ritirargli il banco ed eliminarlo dal talent, Ezio Liberatore ha ammesso: “Me l’aspettavo. Mi sentivo molto bloccato e forse come hanno detto anche gli altri insegnanti non era il momento più adatto a me per vivere serenamente questa esperienza“.

Ezio Liberatore: la convivenza con i ragazzi e le critiche di Rudy Zerbi

Oltre all’esperienza in sé, Amici 23 è stata per Ezio Liberatore anche l’occasione per conoscere nuovi ragazzi e sperimentare con loro la convivenza. Tuttavia, inizialmente, le cose non sono andate come previsto: “Prima di questa esperienza, non avevo mai convissuto con dei ragazzi che non conoscevo. Inizialmente mi sono sentito spiazzato e a causa delle mie lamentele mi sono ritrovato ad essere io contro tutti. La mia idea era che in un contesto del genere fosse difficile creare rapporti autentici di amicizia. Mi sono poi ricreduto. Ho instaurato un bel rapporto con Spacehippiez e Samuspina“.

Affrontando invece le frequenti critiche ricevute da Rudy Zerbi, il giovane artista svela: “Ho sempre avuto grande stima nei confronti di Rudy. Mi ha fatto capire che fino a quel momento avevo cantato nella mia cameretta e che grazie ad Amici avrei dovuto sfruttare l’occasione per cantare per gli altri. In un primo momento ho apprezzato le sue critiche costruttive ma poi andando avanti, mentre mi stavo impegnando al massimo, ho notato che mi venivano dette sempre le stesse cose e a quel punto non sono stato più d’accordo“.











