Ezio Liberatore: “Eliminato da Amici 23 con modalità pessime”/ “Anna Pettinelli incoerente, con me ha…”

Ezio Liberatore dopo Amici 23: le critiche ad Anna Pettinelli

Ezio Liberatore, diverse settimane dopo l’eliminazione da Amici 23, ha rotto il silenzio spendendo parole critiche nei confronti del programma. In un’intervista a TuttoNotizie, l’ex concorrente ha commentato con amarezza l’addio al talent per mano di Anna Pettinelli e ritiene che determinate decisioni dei coach siano influenzate da altri: “Io credo che i professori siano estremamente influenzati dal contesto e dall’alto. Penso che non siano totalmente loro a decidere di deve andare via o chi deve restare“.

Parlano della sua coach di canto, il ragazzo non risparmia critiche: “Se dobbiamo soffermarci solo su Anna io ho notato un po’ di incoerenza. Io alla fine mi permetto di giudicare solo il mio percorso, anche perché ognuno ha la propria storia. Con me ha cambiato idea nel giro di pochi giorni, da una puntata all’altra. Io penso che la scelta l’avesse già presa da tempo. Io avevo anche espressamente richiesto di parlare con Anna prima della puntata, giusto per sapere se era contenta del mio rendimento. Per me è stata una sorpresa, non me l’aspettavo in maniera così drastica e improvvisa […]“.

Ezio Liberatore e l’eliminazione: “Modalità pessime, non è stato bello“

Ma il giudizio di Ezio Liberatore è critico anche nei confronti del programma e, più in generale, dell’attuale panorama televisivo: “Io sicuramente sono molto spontaneo e forse non ero troppo inerente ad un contesto del genere. Non solo Amici, ma in generale la televisione punta a fare spettacolo digitale. Amici io lo definirei un 80% fare spettacolo e un 20% fare musica. Lì è gran parte spettacolo […]”.

Infine, il cantante si sofferma sulla sua improvvisa uscita di scena, passata a suo dire sotto traccia e senza i giusti riconoscimenti: “Le modalità con cui mi hanno eliminato sono state pessime. Assolutamente il tutto non è stato bello. A me adesso non interessa, non avrebbero dovuto mettermi il tappeto rosso. Dopo due mesi di lavoro insieme avrei voluto un’uscita un po’ più dignitosa. Sono stato eliminato un po’ come un fantasma. Non ho avuto saluti da nessuno, se non dai ragazzi. Sono riuscito a salutare solo la produttrice del programma. Una cosa che mi è arrivata è che c’è poca empatia, soprattutto in seguito ad un’eliminazione […]“.

