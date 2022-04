Ezra Miller di Animali Fantastici arrestato per aggressione/ “Ha colpito una donna…”

Ezra Miller arrestato per la seconda volta

Exra Miller, attore protagonista di Animali Fantastici, è stato arrestato per aggressione. L’attore 29enne è stato fermato dalle forze dell’ordine per la seconda volta in poche settimane. Lo scorso marzo era stato arrestato alle Hawaai per un atteggiamento molesto all’interno di un bar karaoke. Stavolta, invece, è finito in manette per aggressione nei confronti di una donna che avrebbe colpito lanciando una sedia. A riportare la notizia è la CNN che ha pubblicato anche il rapporto della polizia delle Hawaii dove è avvenuta l’aggressione.

Andreea Rabciuc/ L'ex Daniele “Voleva cambiare vita, il giorno dopo ci saremmo visti”

Secondo il rapporto della polizia pubblicato dalla CNN, l’attore si sarebbe introdotto in una proprietà privata e, di fronte alla richiesta della proprietaria di andare via, avrebbe reagito lanciandole una sedia. “Si è introdotto in una proprietà privata e si è arrabbiato dopo che gli è stato chiesto dalla proprietaria di andarsene così, secondo quanto riferito, ha lanciato una sedia, colpendo la donna di 26 anni sulla fronte e provocandole un taglio“, si legge nel rapporto delle forze dell’ordine pubblicato da Il Fatto Quotidiano.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini beccati in hotel da CHI: stanno insieme?/ Esplode il gossip

Ezra Miller arrestato due volte: la reazione di Warner Bros

L’arresto di Ezra Miller arriva pochi giorni dopo l’uscita del film I Segreti di Silente, terzo capitolo della saga Animali Fantastici, nelle sale cinematografiche dal 13 aprile. L’arresto dell’attore preoccupa i vertici della Warner Bros che, come riporta Fanpage, dopo il primo arresto dell’attore, aveva convocato una riunione d’urgenza per capire come muoversi.

Secondo quanto riportato da Rolling Stone, durante il primo vertice, i dirigenti della Warner Bros e della DC avrebbero valutato l’ipotesi di sospendere i progetti futuri dell’attore. Quello attualmente nelle sale cinematografiche, sarà il suo ultimo film nella saga di animali Fantastici?

Diego Tavani e Aneta, Uomini e Donne/ Il feeling cresce: arriva finalmente il bacio?

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) March 29, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA