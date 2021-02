Ezra Miller fuori da Animali fantastici 3 per il “video aggressione fan”?/ È polemica

Ezra Miller non sarà tra i protagonisti di Animali fantastici 3? Il “video di aggressione a una fan” ha infatti scatenato una clamorosa polemica nel tempo. Un po’ di tempo fa l’artista è diventato virale sui social network con un video che lo vede protagonista con un cappotto rosso all’uscita di un locale in Islanda in Reykjavik. Improvvisamente si sente nitidamente la sua voce quando sottolinea: “Vuoi batterti con me? È questo che vuoi fare?“. La situazione poi degenera con le mani messe sulla gola alla donna scaraventata a terra con un amico che interviene e il video viene immediatamente interrotto.

Ezra Miller fuori da Animali fantastici 3 per il “video aggressione fan? Ecco la novità

Tra le novità legate all’aggressione che ha visto protagonista Ezra Miller c’è un articolo che sottolinea Variety. La testata infatti ha riportato le parole di un testimone che ha sottolineato come la vicenda si fosse svolta alle sei del mattino. Alcuni fan troppo insistenti, per l’attore, chiedevano attenzioni importanti con l’attore che ha perso la pazienza e ha assalito una donna. I gestori del locale di Reykjavik in Islanda hanno poi allontanato l’attore che ha rischiato seriamente oltre alla denuncia di vedere finire la sua carriera da attore. Questo ce lo dirà solo il tempo, intanto difficilmente sarà in Animali fantastici 3.



