F-35 si schianta al suolo/ Video, enorme palla di fuoco: incidente dopo rifornimento

Un caccia dell’esercito militare statunitense modello F-35, si è schiantato al suolo. Il video del disastro è stato ripreso da un testimone con il proprio smartphone e il filmato è stato poi pubblicato su Aviation Daily. Nella clip, (trovate il link in fondo al pezzo), si vede l’aereo da combattimento del valore di 100 milioni di dollari, precipitare al suolo per poi esplodere in un’enorme palla di fuoco subito dopo l’impatto col terreno. L’incidente dell’F-35 non ha fortunatamente provocato vittime, in quanto il pilota era riuscito a gettarsi fuori dall’abitacolo per poi toccare terra sano e salvo grazie al paracadute. L’incidente è avvenuto al Salton Sea, nella conte di Imperial in California, e si è verificato durante un’operazione di rifornimento in volo: pare che il caccia abbia agganciato in maniera accidentale un KC-130J, e da lì è iniziata la catena di eventi che ha portato al disastro.

F-35: QUANTI INCIDENTI NEGLI ULTIMI TEMPI

Non è la prima volta che un F-35 si schianta al suolo. Già lo scorso maggio, infatti, un Lightning II dell’aeronautica militare americana era esploso a terra durante un’operazione di addestramento di routine, così come aveva fatto sapere in quell’occasione la base di Eglin attraverso il proprio account Twitter. L’aereo, che apparteneva alla 58esima squadra di caccia, era crollato al suolo attorno alle ore 21:30 di sera, e anche in quel caso non si erano verificate vittime. Ancor prima, ad ottobre di due anni, il Pentagono aveva deciso di sospendere in via temporanea tutti i voli degli F-35 dopo l’incidente che era avvenuto a fine settembre in California, per un controllo accurato di tutti i velivoli. “Le forze americane e i loro partner internazionali hanno sospeso temporaneamente le operazioni di volo degli F-35”, aveva spiegato Joe Della Vedova, il portavoce del dipartimento della Difesa. Questi tipi di aerei non sono utilizzati solo dalla marina Usa ma anche dagli eserciti di Gran Bretagna e Israele. Clicca qui per il video dell’incidente



