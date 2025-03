Donald Trump lo ha presentato come il “jet più letale mai realizzato“: è il velivolo stealth ad alta velocità F-47, per il quale il presidente Usa ha assegnato un contratto multimiliardario a Boeing. il caccia più avanzato dell’aeronautica statunitense in realtà avrebbe già sorvolato i cieli, perché nella conferenza stampa in cui ha dato tale annuncio, il tycoon ha rivelato che una versione dell’F-47 ha volato segretamente negli ultimi cinque anni. L’obiettivo della Casa Bianca è che questo caccia sostituisca l’F-22 di Lockheed Martin.

Al momento non è noto il valore preciso del contratto, ma di sicuro è una spinta importante per Boeing, che stava arrancando a causa del rallentamento delle vendite commerciali e militari, oltre che contro problemi di sicurezza di alto profilo. “Non possiamo dirvi il prezzo“, ha dichiarato Trump, del resto ciò fornirebbe indicazioni su parte della tecnologia e delle dimensioni altamente riservate del jet.

Secondo Reuters, il contratto di sviluppo ingegneristico e produttivo avrebbe un valore di oltre 20 miliardi di dollari e Boeing riceverà ordini per centinaia di miliardi di dollari nel corso della durata pluridecennale del contratto. Non a caso, le azioni dell’azienda sono salite di quasi il 5% dopo l’annuncio, mentre quelle dei rivali della Lockheed sono scese di quasi il 7%.

LE CARATTERISTICHE DEL JET F-47

Non si sa molto del progetto di questo aereo di sesta generazione, ma pare che includa sensori e motori avanzati oltre alle capacità stealth. “Le tecnologie stealth all’avanguardia lo renderanno praticamente invisibile. È qualcosa che nessuno ha mai visto prima“, ha aggiunto orgogliosamente Trump. “In termini di tutti gli attributi di un jet da combattimento, non c’è mai stato nulla di simile, dalla velocità alla manovrabilità, fino al carico utile. E questo è stato in lavorazione per un lungo periodo di tempo. I nemici dell’America non lo vedranno mai“.

“Rispetto all’F-22, l’F-47 costerà meno e sarà più adattabile alle minacce future – e avremo un maggior numero di F-47 nel nostro inventario“, ha proseguito il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il generale David Allvin. Un rendering apparso nello Studio Ovale della Casa Bianca mostrava solo una piccola parte dell’aereo e del carrello di atterraggio anteriore. “Non c’è mai stato niente di simile, dalla velocità alla manovrabilità, a ciò che può avere, al carico utile“, ha rivendicato Trump. Ha anche apprezzato anche il fatto che sia stato scelto il 47 come numero, visto che è il 47esimo presidente: “Lo hanno deciso i generali“.

Allvin ha aggiunto che l’F-47 avrà un raggio d’azione significativamente più lungo, uno stealth più avanzato, e sarà più sostenibile e più facilmente supportato rispetto all’F-22. Il jet F-47 è stato definito il più sofisticato aereo da combattono della US Air Force ed è stato annunciato nell’ambito del programma Next Generation Air Dominance.

LE PREVISIONI SULLA PRODUZIONE

Per quanto riguarda la produzione, il presidente Usa ha rivelato di ricevere chiamate dagli alleati, motivo per il quale non esclude le vendite all’estero. “Anche loro lo vogliono“. In base alle previsioni di Allvin, il jet dovrebbe essere pronto entro la fine dell’amministrazione Trump.

“L’F-47 ha una maturità senza precedenti. Mentre l’F-22 è attualmente il miglior caccia da superiorità aerea al mondo, e la sua modernizzazione lo renderà ancora migliore, l’F-47 rappresenta un salto generazionale. La maturità del velivolo in questa fase del programma conferma che è pronto a dominare i combattimenti futuri“, ha concluso il generale.