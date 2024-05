F.B.I International/ Anticipazioni 18 maggio 2024: la squadra affronta un caso di violenza sessuale

F.B.I International: riassunto della puntata precedente, le ultime anticipazioni

Il prossimo sabato 18 maggio 2024 andrà in onda una nuova puntata della serie spin-off ideata da Dick Wolf e Derek Haas. Cosa dobbiamo aspettarci dalle anticipazioni di F.B.I International? Nel recente episodio, Un passo dalla fine, dello scorso sabato 11 maggio, il leggendario Fly Team federale si trova coinvolto in una trappola pericolosa. James Gaddis, infatti, ex membro del governo americano, ormai caduto in disgrazia per corruzione, viene arrestato a Vienna con l’accusa di spaccio di lingotti d’oro riservati. Secondo una soffiata arrivata all’Europol, gli 8 Kg d’oro trovati nella suua valigetta sarebbero serviti per ottenere un portatile contenente un file top secret del Dipartimento della Difesa sulla vulnerabilità delle centrali nucleari europee.

In realtà, il Fly Team scoprirà che dietro vi è l’intelligence iraniana. Al fine di assistere Gaddis e l’agente iraniano a decifrare tali file, il capitano andrà sotto copertura spacciandosi per esperto informatico. Qualcosa, però, va storto e, sia lui che Gaddis vengono presi in ostaggio. Fortunatamente, Vo e Raines riescono a dedurre l’area ove sono sequestrati e a salvarli entrambi. La minaccia nucleare viene sventata e Gaddis può tornare negli Stati Uniti. In tale episodio, seppur in modo secondario, anche Powell diviene protagonista. Dopo i recenti fatti in Bulgaria, Forrester decide di trasferirlo in Germania per un incarico sotto copertura a lungo termine. Vediamo cosa suggeriscono le anticipazioni di F.B.I International per il prossimo episodio.

F.B.I International: anticipazioni dell’episodio in onda il 18 maggio

La nuova puntata di F.B.I International, dal titolo Fire Starter, andrà in onda il prossimo sabato 18 maggio 2024. La squadra dovrà affrontare il caso di violenza sessuale di Allie Baker, una studentessa americana. La ragazza, infatti, dopo aver subito uno stupro a Praga, si reca a fare denuncia alla polizia, ma viene arrestata per presunta aggressione e resistenza alle forze dell’ordine.

Le anticipazioni di F.B.I International rivelano che una volta sul posto, il Fly Team scopre che Allie, non solo dovrà affrontare un processo, ma il caso di stupro è archiviato per mancanza di prove. A complicare la sua situazione è l’accusa di molestie per aver pubblicato sui social media l’identità degli agenti. Grazie all’aiuto di Vo, nonché alla sua esperienza militare nella difesa delle violenze sessuali fin dai tempi dell’esercito, riescono a contattare la ragazza. Le prove raccolte li condurranno a Bratislava, l’ultima località nota del sospettato. Collaborando con la polizia slovacca in un’operazione sotto copertura, cercheranno di ottenere prove contro di lui. Riusciranno a catturarlo?

Nel sesto episodio di F.B.I International, vedremo l’agente Vo assumere un ruolo sempre più centrale. Sebbene ci siano stati numerosi diverbi, ormai è la vice di Forrester. A soli cinque episodi dall’inizio della terza stagione, vi sono già innumerevoli cambiamenti in atto.

Dagli agenti che lasciano il Fly Team alle situazioni pericolose, nulla sembra ostacolare Vo e il suo desiderio di scalare i ranghi della polizia federale internazionale. Riuscirà nel suo intento? Come la prenderà Forrester? Le ultime puntate, però, hanno visto come protagonista anche Tate, un’analista dell’intelligence dalla calma apparente, ma anche dai numerosi segreti. Cosa potrebbe nascondere?

