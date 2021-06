Fa il bagno nuda nella fontana di Palazzo Chigi/ Video Roma, donna si spoglia e nuota

Che le roventi temperature di queste giornate, che odorano d’estate in anticipo, possano dare alla testa è cosa nota, ma in pochi si aspettavano di imbattersi a Roma in una ragazza completamente nuda, intenta a fare il bagno nella fontana di piazza Colonna, a pochi passi dalla Colonna di Marco Aurelio e da Palazzo Chigi, dove ha sede il Governo italiano. Una scena incredibile, che ha avuto luogo nella giornata di oggi, sabato 19 giugno 2021, quando la giovane è riuscita inspiegabilmente a eludere la sorveglianza armata presente in piazza, evitando i poliziotti, superando le transenne, spogliandosi indisturbata e tuffandosi senza alcun indumento nella vasca.

La nuotata nella fontana della Capitale è andato avanti per un po’, sotto gli occhi allibiti delle forze dell’ordine, che dopo qualche istante si sono accorti del gesto della donna e si sono avvicinati a lei per chiederle di uscire dall’acqua e di rivestirsi, in quanto si trovava in una piazza pubblica e stava compiendo un’attività ovviamente non consentita. Incurante dei richiami, la protagonista di questo gesto insolito è andata avanti a nuotare, mettendosi anche “a pancia in su”, per poi recuperare nuovamente il dialogo con la Polizia di Stato.

SI SPOGLIA E FA IL BAGNO NUDA NELLA FONTANA: FOLLIA PRE-ESTIVA A ROMA

Il surreale episodio è stato filmato dalle telecamere di alcuni curiosi presenti in piazza Colonna, increduli di fronte a quanto stavano vedendo i loro occhi: una ragazza completamente nuda che stava facendo il bagno nella fontana di Palazzo Chigi, con una disinvoltura davvero innata, quasi come se si trovasse in spiaggia, al mare, e quell’azione fosse paragonabile esattamente a quella degli altri bagnanti. Al termine della nuotata, la giovane ha abbandonato la fontana e, con estrema calma, mostrandosi nuda agli occhi dei passanti, ha recuperato i suoi vestiti e la sua biancheria intima, incominciando a indossarli nuovamente e poi allontanandosi sotto gli occhi della polizia. Grande disinvoltura durante e dopo questa insolita circostanza da parte della donna, che è riuscita a rinfrescarsi e a togliersi di dosso la calura di questo torrido sabato capitolino…

