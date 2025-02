Torna a Milano – ma in una nuovissima location – la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fa la cosa giusta” giunta alla sua 21esima edizione e prevista per le giornate tra il 14 e il 16 marzo 2025: il filo rosso che legherà l’intero evento – nonché titolo dell’edizione 2025 – è quello del ‘Gusto della fiducia‘; mentre la nuova location citata prima sarà quella dei padiglioni 16 e 20 di Fiera Milano Rho con orari di apertura al pubblico che andranno dalle 9 alle 20 nelle giornate di venerdì e sabato e dalle 9:30 alle 19 di domenica, il tutto completamente gratuito.

Rinnovando la tradizionale impostazione dell’evento “Fa la cosa giusta”, Terre di mezze Editore – che ancora una volta ha organizzato la tre giorni di incontri – ha scelto di creare quattro differenti aree tematiche che accoglieranno i 400 stand: si partirà da Cura e Benessere, passando poi per Sapori e Saperi, per Cultura e Partecipazione e – infine – per Viaggio e Fiera dei Grandi Cammini; il tutto accompagnato da un fittissimo programma di quasi 300 incontri, laboratori e presentazioni dedicate sia grandi, ma anche ai piccini che potranno cimentarsi con la falegnameria, con il riciclo creativo, con le immersioni in realtà virtuale nei fondali marini e in una serie di letture sulla natura e sull’intero mondo.

Il programma della fiera “Fa la cosa giusta”: tutte le novità tra incontri, eventi e vecchi amici

Come anticipavamo prima, il programma di incontri e stand che si potranno scoprire durante la fiera “Fa la cosa giusta” è ricchissimo e – fermo restando che qui troverete tutti i dettagli sugli eventi, e qui tutti quelli sugli espositori – tra queste righe vorremmo soffermarci su alcune delle più interessanti e significative novità: tra queste un posto di primissimo piano è occupato dalla Fiera dei Grandi Cammini che permetterà di scoprire 80 differenti cammini italiani distribuiti su 14 Regioni, con la presentazione venerdì 14 alle ore 11:00 della nuove edizione del questionario ‘Italia-Paese dei cammini‘; ma anche con un doppio focus dedicato all’anno del Giubileo e alla via Francigena che si terrà venerdì 14 alle ore 16:00 in presenza di don Paolo Giulietti e fra Sergio Lorenzini e poi nuovamente sabato 15 alle 12:00 con la presentazione della nuova edizione di ‘Cammini aperti‘.

Rinnovata anche la complicità tra Giovanni Storti e la fiera “Fa la cosa giusta” che in questo 2025 gli ha concesso lo spazio rinominato L’Albero custode che proporrà una serie di incontri a sé stanti interamente dedicati alla scoperta (e riscoperta) delle bellezze del nostro pianeta; mentre non mancheranno – da un lato – neppure gli appuntamenti dei Social Cohesion Days sull’innovazione tecnologica nel settore alimentare e – dall’altro lato – gli amici del Club alpino italiano che presenteranno il loro progetto ‘Acqua Sorgente‘ e gli atti redatti durante gli ‘Stati generali del Turismo Outdoor‘.

Un’importante novità dell’edizione 2025 di “Fa la cosa giusta” sarà – inoltre – la presenza in qualità di partner di Altroconsumo che ha organizzato lungo tutti e tre i giorni una serie di attività interattive assieme ad Advanced Design Unit, Università di Bologna e il Vespaio; mentre sabato 15 – nell’evocativa occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori – intratterà un lungo incontro che vedrà la partecipazione di figure come il giornalista Francesco Oggiano e il responsabile degli affari pubblici dell’associazione Federico Cavallo e domenica 16 una seconda giornata di dibattito sull’importante tema della sanità pubblica con il direttore delle pubblicazioni di Altroconsumo Alessandro Sessa.