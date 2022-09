Fa pipì per 5 anni su tomba dell’ex moglie/ Video “Lasciati anche sacchi di feci”

Decisamente bizzarra la vicenda che vede un uomo sorpreso a fare pipì sulla tomba della sua ex moglie. L’episodio, come riportato dalla pagina Instagram di Pipol citando IlGazzettino, si è verificato di preciso nello stato di New York, negli Usa, e a scoprire l’autore di tale getto insulso sarebbero stati i figli della donna. Pare infatti che questi ultimi, sorpresi evidentemente dal trovare la tomba della madre sempre ‘vandalizzata’, abbiano installato delle telecamere nascoste, catturando quindi il folle gesto dell’ex marito. I due si sono divorziati ben 48 anni fa, ma evidentemente all’uomo è rimasto il dente avvelenato visto che ogni giorno si vede lo stesso fermarsi con il suo SUV, motore ancora acceso, non lontano dalla tomba, quindi avvicinarsi, e fare pipì vicino alla lapide della sua ex amata. Il filmato è eloquente in quanto l’ex marito della vittima si vede chiaramente mentre si avvicina, aprire i pantaloni abbassando la zip, e profanare la tomba.

Uomo armato spara in scuola in Russia/ 6 morti e vari feriti: anche bimbi fra vittime

La registrazione è stata in seguito pubblicata sulla pagina Facebook da Michael Murphy, 43enne figlio di Linda Louise Torello, la donna che giace proprio nella tomba su cui viene urinata. E’ morta di cancro nel 2017 a 66 anni, e pare che l’ex marito vada avanti con questo andazzo choc proprio da 5 anni, senza alcun motivo. Inizialmente i figli della donna avevano trovato dei sacchi pieni di feci sulla tomba della madre, quindi hanno catturato l’ex compagno della donna mentre faceva pipì sulla lapide.

Missione Dart, sonda contro asteroide: pronto l'impatto/ Obiettivo, deviare Dimorphos

FA PIPI’ PER 5 ANNI SULLA TOMBA DELL’EX MOGLIE, IL FIGLIO: “MI HA SPEZZATO IL CUORE”

Non è ben chiaro il perchè di tale azione, anche se pare che l’uomo abbia confidato alla figlia di essersi pentito di aver incontrato la madre. «Mi ha spezzato il cuore» dice il figlio, che poi aggiunge: «Abbiamo settimane e mesi di prove. Lo hanno riferito la polizia e le testate giornalistiche. Nessuno nella mia famiglia ha avuto contatti con lui dal 1976 o giù di lì, non siamo sicuri di come abbia trovato la tomba di mia madre».

Da quando il filmato è stato divulgato, fortunatamente l’uomo ha smesso di urinare sulla tomba della donna al cimitero. Il suo, fino a poco prima di essere scoperto, era un appuntamento fisso: tutte le mattine alle ore 6:15, con la luce del sole ancora soffusa, arrivava davanti alla tomba per poi fare pipì. Qui il video del filmato in questione

Bollettino coronavirus Italia 26 settembre/ Tornano a crescere i contagi, positività al 15,5%

© RIPRODUZIONE RISERVATA