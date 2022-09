Fa ses*o con il cane e prende un’infezione/ 55enne evirato a Castellamare di Stabia

A Castellammare di Stabia i medici sono stati costretti all’evirazione su un paziente che aveva contratto una grave infezione ai genitali a causa di ripetuti rapporti sessuali con il suo cane. Per salvargli la vita, i chirurgi non hanno potuto far altro che agire in questa maniera con un intervento urgente che rappresentava l’unica via di uscita. L’uomo, residente in provincia di Napoli, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo con dolori ovunque.

Il 55enne, come spiegano quotidiani campani, presentava una grave forma di infezione alle parti intime con gonfiore, chiazze sanguinanti ed escoriazioni. La situazione, molto compromessa, ha preoccupato i medici che gli hanno somministrano le prime cure: l’infezione, infatti, è apparsa fin da subito molto seria ed estesa. L’uomo, dopo l’insistenza del personale sanitario, ha dovuto ammettere di aver fatto sesso con il suo cane.

Fa sesso con il cane e viene evirato: l’uomo ha dato il suo consenso

L’infezione dell’uomo di Castellammare di Stabia ha preoccupato fin da subito i medici, che prima di iniziare le cure hanno avuto bisogno di comprendere l’origine del problema. Per questo motivo hanno cominciato a rivolgere al paziente una serie di domande, molte intime e personali. Il 55enne inizialmente ha dato spiegazioni vaghe, accennando solamente, per poi arrivare a confessare di aver avuto ripetuti rapporti sessuali con animali, in particolare con il suo cane. Il paziente ha cercato di curarsi da solo ma senza risultati. Quando infatti la situazione è precipitata, è stato costretto a rivolgersi ai medici. Klaus: "Mio padre ha scoperto per caso il mio lavoro"/ "Non ho cercato il successo" L’uomo è stato ricoverato al San Leonardo: inizialmente i medici hanno tentato le prime cure farmacologiche nonostante la situazione si presentasse molto grave. L’infezione però non si è placata, anzi, è avanzata, mettendo in serio pericolo la vita del paziente. A quel punto i medici sono stati costretti ad amputare il pene all’uomo, non senza metterlo di fronte alla scelta difficile, ma necessaria. Il 55enne ha prestato il proprio consenso.

