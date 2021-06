FABER IN MENTE/ Gabriele Catania e Dori Grezzi presentano “La terapia De André”

Due giornate dense di appuntamenti, i prossimi 15 e 16 giugno, in diretta streaming sul canale YouTube di Biblioteche di Roma, la rete delle biblioteche di pubblica lettura gestite da Roma Capitale. Tema dell’evento è “L’altro in noi, letture, incontri e testimonianze in ricordo di Franco Basaglia”. In particolare, la giornata di martedì 15 è dedicata alla “Malattia mentale” mentre quella del 16 a “Droga e tossicodipendenze”. Tra i numerosi eventi in programma, segnaliamo in particolare quello di mercoledì 16 alle ore 16 e 40 con la partecipazione del dottor Gabriele Catania e della moglie di Fabrizio De André, Dori Grezzi, che presenteranno il progetto “Faber in mente” (La terapia di De André. Storie di pazienti rivisitate attraverso i racconti e le musiche del cantautore). Da anni, Gabriele Catania, psicoterapeuta dell’Unità Operativa di Psichiatria dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, utilizza il canzoniere deandreiano per aiutare i suoi pazienti ad affrontare piccole e grandi difficoltà. Da questo progetto è nato il libro “La terapia De André”. Abbracciando con empatia il punto di vista degli ultimi, dei disagiati, De André ha sempre dato voce a chi voce non ha o non riesce a trovarla. Chi soffre di un disagio emotivo può essere guidato a identificarsi nei personaggi del grande cantautore, come Marinella, il pescatore, il suonatore Jones, il medico, il chimico, e a riconoscere in loro quei meccanismi psicologici che generano sofferenza e impediscono la guarigione.

