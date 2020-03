Fabian Ruiz al Barcellona?/ Calciomercato, il Napoli vuole clausola da 180 milioni

Il Napoli vuole trattenere Fabian Ruiz anche nella prossima sessione di calciomercato, ma il problema resta quello delle big europee che hanno messo gli occhi sul centrocampista spagnolo. Secondo il Corriere dello Sport, il valore del calciatore si è più che triplicato nella stagione e mezza passata all’ombra del Vesuvio: nell’estate 2018 il Napoli lo aveva pagato 30 milioni di euro strappandolo al Betis, oggi Fabian potrebbe partire per almeno 100 milioni. Un affare che alcune squadre potrebbero portare a termine, ed è per questo che Aurelio De Laurentiis si sarebbe già incontrato con Alvaro Torres, procuratore del calciatore: sul piatto la proposta di inserire una clausola rescissoria nel contratto del centrocampista. In questo momento si sta ragionando sulla cifra, e la distanza non è indifferente: il presidente partenopeo si sentirebbe sicuro con almeno 180 milioni di euro, somma monstre che scongiurerebbe ogni possibile intromissione; dall’altra parte l’entourage del calciatore chiede una cifra tra gli 80 e i 90 milioni, che naturalmente permetterebbe allo spagnolo di essere meno vincolato ed eventualmente riuscire a cambiare aria se le cose a Napoli dovessero peggiorare. Si attendono ora aggiornamenti in merito, ma la trattativa potrebbe durare a lungo.

FABIAN RUIZ AL BARCELLONA? CALCIOMERCATO, IL NAPOLI LAVORA SULLA CLAUSOLA

Fabian Ruiz al Barcellona non è certo una voce di calciomercato spuntata nelle ultime ore: da tempo ormai i blaugrana osservano da vicino la maturazione del centrocampista, così come il Real Madrid (potrebbe profilarsi un duello tra le due grandi rivali) ma anche alcune società di Premier League, prima tra tutte il Manchester City sulla cui panchina siede lo spagnolo Pep Guardiola, che vedrebbe di buon occhio l’acquisizione di una mezzala di grande tecnica. Al momento forse Fabian Ruiz ha ancora il Napoli come sua priorità, ma gli scenari possono cambiare in fretta: sia dal punto di vista del giocatore, eventualmente stimolato dal poter andare subito in una big del calcio europeo, sia dal punto di vista degli stessi partenopei che rischiano di dover vendere qualche pezzo pregiato qualora non riuscissero a centrare la qualificazione in Champions League. Al momento la squadra è lontana dal traguardo, e anche questo aspetto dovrà essere valutato nel definire la cifra della clausola rescissoria da inserire nel contratto di Fabian Ruiz.



© RIPRODUZIONE RISERVATA