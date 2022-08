Fabian Ruiz al PSG?/ Calciomercato, Napoli su Navas ma gli affari sarebbero slegati

Calciomercato news, Fabian Ruiz al PSG a prescindere da Keylor Navas

In questo agosto di calciomercato sembra si stia concretizzando il trasferimento di Fabian Ruiz al PSG. Sotto contratto con il Napoli fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta ufficialmente per cominciare, il centrocampista spagnolo è da tempo finito nel mirino dei francesi che inizialmente sembravano volerlo tesserare a parametro zero. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a versare nelle casse dei partenopei ben 25 milioni di euro per avere subito Fabian Ruiz.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Nandez, Lo Celso o Barak per il centrocampo

Arrivato ai piedi del Vesuvio nel 2018 dopo esser stato acquistato dal Betis di Siviglia, in quattro stagioni con il Napoli Fabian Ruiz è riuscito a collezionare 166 presenze totali tra campionato e coppe, impreziosite pure da 22 reti segnate e vincendo la Coppa Italia nel 2019/2020. Lo scorso anno il classe 1996 ha siglato 7 reti e fornito 5 assist vincenti per i suoi compagni in 38 apparizioni complessive. Per sostituirlo i campani stanno pensando ad alcuni profili tra cui Nahitan Nandez del Cagliari.

Raspadori al Napoli?/ Calciomercato, rilancio in vista per la punta del Sassuolo

Calciomercato news, Fabian Ruiz al PSG per 25 milioni di euro

L’approdo di Fabian Ruiz al PSG in questa finestra estiva di calciomercato appare dunque possibile. Il Napoli vorrebbe sistemare la porta e segue con attenzione il profilo di Keylor Navas, chiuso quest’anno dal titolare Gianluigi Donnarumma. Il costaricense però, secondo quanto riferito da Sky Sport, potrebbe arrivare in Italia a prescindere dall’affare Ruiz, senza dunque inserirne il cartellino nell’operazione riguardante la cessione dello spagnolo.

LEGGI ANCHE:

Raspadori al Napoli?/ Calciomercato news, domani nuovo incontro decisivo col Sassuolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA