Fabian Ruiz al PSG/ Calciomercato: oggi in Francia, ecco quanto ne ricava il Napoli

Calciomercato news, è finalmente arrivato il giorno di Fabian Ruiz al PSG

L’approdo di Fabian Ruiz al PSG si sta finalmente concretizzando in quest’ultimo martedì di calciomercato estivo. Il centrocampista spagnolo è stato accostato ai parigini da diverse settimane ed è rimasto ad un passo dal trasferimento per ormai diverso tempo ma secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti Ruiz è atteso quest’oggi per effettuare le visite mediche e firmare con il nuovo club.

Il Napoli, a cui era legato da un contratto ancora valido fino al giugno del 2023 ovvero per meno di un anno, ricava 22/23 milioni di euro dalla partenza del ventiseienne finito fuori rosa a causa delle voci di mercato. Il classe 1996 firmerà un quinquennale con i transalpini così da guadagnare la bellezza di 5 milioni di euro di stipendio all’anno. Separata da questa operazione rimane invece la trattativa per cercare di portare Keylor Navas dal Paris Saint-Germain ai piedi del Vesuvio.

Calciomercato news, Fabian Ruiz al PSG per i prossimi cinque anni

L’ufficialità del passaggio di Fabian Ruiz al PSG potrebbe avvenire già nella serata di oggi smuovendo ulteriormente questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. Vestendo la maglia dei campani Fabian Ruiz, in azzurro dal 2018, è stato in grado di collezionare 166 presenze totali impreziosite pure da 22 reti e 15 assist vincenti per i suoi compagni. L’arrivo di Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain potrebbe poi sbloccare il trasferimento di Leandro Paredes alla Juventus.

