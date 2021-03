Fabiana Britto: “Distacco della retina dopo il parto”/ “Non sto ancora bene…”

Fabiana Britto solo pochi mesi fa è diventata mamma. È nato il suo primo figlio Francesco ma, come lei stessa svela, il parto così come il post-parto non è stato semplicissimo. Lo confessa in diretta a Pomeriggio 5 nel corso della puntata di oggi, 5 marzo. Si parla infatti di maternità nel salotto di Barbara D’Urso e, quando arriva il momento della Britto, la modella brasiliana dichiara: “Non sto bene perché ho sofferto la conseguenza del post-parto. – ha esordito la Britto, per poi svelare il perché – Fare un bambino causa anche questo, sia psicologicamente e fisicamente. Ho sofferto un distacco della retina, poi Francesco è nato troppo grande, di 4,330 Kg con parto normale. Io oggi sono convalescente…”

Fabiana Britto, problemi dopo il parto: “Non sto benissimo”

Non sta benissimo Fabiana Fritto a Pomeriggio 5, dove appare chiaramente ancora un po’ provata dal post parto. Barbara D’Urso, però, le chiede di non far preoccupare le future mamme spettatrici di Pomeriggio 5: “Non allarmiamo le donne a casa che devono partorire: non vi si distacca la retina!” La Britto però incalza: “Può capitare Barbara!” “È raro, dai. Non spaventiamo le donne a casa Fabiana!” le chiede esplicitamente la conduttrice. Proprio a Pomeriggio 5, qualche mese fa, Fabiana ha annunciato prima di essere incinta e poi di aver partorito: “Non lo dimenticherò mai, è stata durissima ma sono piena di gioia. È stata la cosa più bella che ho fatto nella mia vita!” ha dichiarato nella seconda occasione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA