Fabiana Britto è diventata mamma/ È nato Francesco, a Pomeriggio 5 “Sono felicissima”

È nato il primo figlio di Fabiana Britto. Si chiama Francesco e pesa più di 4 chili. Una grande gioia per la modella brasiliana che ha partorito solo 3 giorni fa e oggi, 19 ottobre, presenta a Barbara D’Urso e al pubblico di Pomeriggio 5 il suo bambino. La conduttrice le chiede allora com’è andata, lei svela tutta la sua felicità: “Sto benissimo Barbara, guarda com’è bello! Non lo dimenticherò mai, è stata durissima ma sono piena di gioia. È stata la cosa più bella che ho fatto nella mia vita!” ammette. “E continuerà ad essere la cosa più bella per tutta la tua vita!” commenta la D’Urso. Proprio a Pomeriggio 5, qualche mese fa, la Britto aveva annunciato di essere incinta e che a breve avrebbe avuto un maschietto dopo il matrimonio celebrato con il compagno in America.

Fabiana Britto e le preoccupazioni prima del parto

Poche settimane prima del parto, Fabiana Britto ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, palesando tutte le sue preoccupazioni per il delicato momento che l’Italia e il mondo sta vivendo per il Covid. “Ho scoperto di essere incinta e con questo problema il corona virus mi sono fatta prendere dal panico, – ha ammesso la Britto – non é facile per me passare questo cambio psicologico e fisico in quarentena …. nausee, vomito, crisi ormonali, sbalzo di umore, e non potere uscire di casa per proteggere il mio bambino e me, – e ha però concluso dichiarando – però sono sicura che tutto andrà bene perché il mio figlio é già amato e desiderato”.



