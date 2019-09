Fabiana Britto e Manuela Ferrara/ Roger Garth: “Siete offensive verso le donne”

C’è anche Fabiana Britto nella nuova puntata di Pomeriggio 5. La prorompente modella non è però da sola: al suo fianco la sua “nemica” Manuela Ferrara. Scintille tra le due bellissime sin dai saluti: Barbara d’Urso nota che oltre ad essersi vestite in modo molto simile, hanno anche entrambe messo olio alle gambe per renderle lucide e seducenti. Si parla infatti anche di bellezza, ed ecco che la conduttrice manda in onda un filmato della Ferrara in sauna. Immagini molto hot della modella in un succinto costume che lascia poco all’immaginazione. Tornati in studio, ecco però che si scatena la polemica. La prima a stuzzicare la Ferrara e proprio Fabiana Britto: “È una bella ragazza, le voglio bene ma naturale…no! Il seno, il viso….”. Le accuse più pensati per Manuela ma anche per la Britto arrivano però da Roger Garth.

Manuela Ferrara e Fabiana Britto criticate a Pomeriggio 5

Il biondo opinionista di Barbara d’Urso si scaglia duramente contro Manuela Ferrara e Fabiana Britto. “Visto che la signorina dice di avere anche un cervello, perché non lo dimostra invece di mostrare sempre le tet*e e il cervello!” sbotta. Poi continua con un’accusa ancora più forte: “Abbiamo tanto combattuto per l’emancipazione della donna.. io trovo che in questo modo siate anche abbastanza offensive verso le donne”. Questo scatena la reazione forte delle due dirette interessate e, soprattutto, della Britto che tiene a sottolineare che lei ha degli studi alle spalle e non è quindi soltanto bella: “Io ho studiato contabilità e spagnolo, lo parlo bene. E ora sto studiando anche l’italiano”, conclude.

