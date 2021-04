Fabiana Dadone e il caos delega all’antidroga/ “Non mi drogo, facciamo tutti un test”

«Invito tutti i parlamentari a fare un test antidroga per dare un messaggio costruttivo»: così Fabiana Dadone ai microfoni di Un giorno da pecora. La titolare delle Politiche Giovanili è tornata sulla bufera legata alla delega all’antidroga – il Centrodestra si è scagliato contro alcune sue esternazioni sulla liberalizzazione della cannabis – ed ha spiegato: «Sono delusa dalle bieche argomentazioni rivolte nei miei confronti, l’immagine che ne è uscita è che io sostanzialmente sarei una persona che fa uso di sostanze cosa che ovviamente non corrisponde a verità».

L’esponente del Movimento 5 Stelle ha messo a tacere le accuse arrivate da alcuni partiti, rivolgendo anche un appello a tutti i parlamentari: «Io invito i colleghi, soprattutto quelli che hanno fatto polemiche, a farci tutti insieme un test antidroga. In un’ottica costruttiva, così, daremo un bel messaggio: siamo tutti coesi nella lotta alla droga».

FABIANA DADONE: “SONO UNA METALLARA”

Delega all’antidroga ma non solo, Fabiana Dadone ai microfoni di Un giorno da pecora ha parlato della sua passione per la musica metal: «Sono una “metallara”, ho anche il chiodo di pelle». L’esponente grillina ha poi parlato delle sue “mise”: «Diciamo che mi sono vestita con delle t-shirt particolari o coi pantaloni un po’ larghi e le catenine fino ai 25 anni. Ora continuo a coltivare la mia passione per la musica ma l’abbigliamento è diverso». A proposito delle sue band preferite, Fabiana Dadone ha rivelato: «I Flames? Io ci sento della melodia di fondo, una melodia che solo le band svedesi hanno. Sembra strano ma questa musica mi dà una sensazione di quiete. Se mi piacciono anche le band italiane? Qualcosina si: ad esempio i Lacuna Coil oppure un gruppo più vecchio come i Linea 77».

