Fabiana e Federica, figlie di Renato Balestra/ “La sartoria è il paese dei balocchi”

Fabiana e Federica Balestra sono le figlie di Renato Balestra, ma nel mondo del fashion sono conosciute come Le sorelle dell’alta moda. Due anime opposte, sia dal punto di vista fisico che per quanto riguarda il carattere. Entrambe però hanno deciso di seguire in qualche modo le orme paterne. A partire dalla somiglianza: Fabiana, riservata, riflette a lungo prima di proferire parola. Federica invece sa essere un fiume in piena, soprattutto quando si parla di ricordi d’infanzia. In realtà l’eredità del nonno ha saltato una generazione ed è finita nelle mani di Sofia e Marta, le figlie di Fabiana. “Anche loro ripetono esattamente ciò che facevo io da piccola”, ha detto anni fa a La Repubblica, “vengono in sartoria, si provano le scarpe delle modelle che gli stanno enormi, pensano, ed era lo stesso per me, di stare nel paese dei balocchi, tra ritagli di stoffa e colori bellissimi”. Di acqua ne è passata davvero tanta sotto ai ponti: la terza generazione dei Balestra è ormai più che adulta. Sofia in particolare appare spesso al fianco del nonno, come accaduto pochi mesi fa in occasione della mostra alla Fondazione Zeffirelli.

Fabiana e Federica Balestra, portare avanti l’impero del padre Renato Balestra

Fabiana e Federica Balestra continuano a portare avanti l’impero del padre, Renato Balestra. Lavorano con lo stilista da parecchi anni e hanno respirato fin da bambine quell’atmosfera magica fatta di colori e tante stoffe. Il successo non è mai mancato in casa, fra collezioni imperdibili e nuove creazioni. Fabiana in particolare ha ricevuto qualche anno fa anche l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, su proposta di Matteo Renzi, all’epoca Presidente del Consiglio. Un riconoscimento per la passione e la dedizione che Fabiana ha dimostrato nei confronti del brand di famiglia. Oggi, lunedì 25 maggio 2020, Rai 2 trasmetterà in prima serata Facciamo che io ero… un’altra volta. Una raccolta degli sketch più divertenti di Virginia Raffaele e con ospiti come Renato Balestra. Le figlie dello stilista in questa occasione, tuttavia, non saranno presenti.



