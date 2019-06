Fabiana Muscas, chi è l’amica di Marco Carta/ La donna arrestata è un’infermiera

Si chiama Fabiana Muscas l’amica di Marco Carta arrestata con il cantante per il furto di sei magliette alla Rinascente di Milano. Chi è? Si sono chiesti in molti dopo la notizia clamorosa. È un’infermeria che lavora nelle corsie del reparto di cardiologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari, una delle strutture più importanti della Sardegna. La 53enne, che lo scorso venerdì era in compagnia di Maroc Carta quando sono stati fermati, sarebbe arrivata nella penisola, una volta terminato il suo turno, con un volo diretto. Come tradisce il suo cognome, Fabiana Muscas condivide con il cantante 32enne l’origine sarda. Lei però non è presente sui social. Le uniche tracce sul web riguardano il suo lavoro. Repubblica ha quindi parlato del suo ruolo di relatrice per alcuni convegni scientifici, referente per alcuni corsi di aggiornamento di settore, rivolti agli infermieri, sui «percorsi diagnostici e terapeutico-assistenziali» per pazienti cardiopatici. Ma c’è soprattutto il lavoro sul campo, in ospedale.

FABIANA MUSCAS, CHI È L’AMICA DI MARCO CARTA ARRESTATA

Fabiana Muscas viene descritta da chi la conosce come una professionista di carattere, attiva anche nel sindacato. Lo scrive Repubblica, che fa riferimento ad una carriera interna dopo un periodo di precariato e il diploma per quanto riguarda l’amica di Marco Carta. Il quotidiano ha evidenziato anche la «forte passione» per il cantante, un aspetto che riguarda la sua vita privata, ma che comunque non è un segreto. Vedova e madre di una figlia, pare che sia riuscita a instaurare con Marco Carta un’amicizia dopo la vittoria del cantante al Festival di Sanremo. Ed è lei, dunque, ad apparire di sfuggita nei video al tribunale di Milano. L’hanno riconosciuta i colleghi sardi. Tra i documenti recenti ce ne sono alcuni che risalgono a fine maggio: riguardano anche una procedura di mobilità nazionale tra aziende ed enti sanitari per collaboratori professionali. Il nome di Fabiana Muscas compare nell’elenco dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea di Roma.

