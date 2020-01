Fabiana Pastorino/ Miss Italia Curvy 2016 vittima del Deepnude “Sentita violentata”

Tanti ospiti stamane al programma di Rai Uno, Storie Italiane. Fra questi anche Fabiana Pastorino, modella nonché Miss Italia Curvy 2016. Come anticipato dal quotidiano pugliese, La Voce di Manduria, l’influencer di Genova originaria di Maruggio, in provincia di Taranto, presenzierà presso gli studi dello show condotto da Eleonora Daniele per parlare del triste fenomeno del Deepnude, di cui è stata purtroppo vittima lo scorso mese di novembre 2019. In cosa consistente? Si tratta di una semplice app che in poche parole “spoglia” le donne, creando delle foto fake di nudo, che possono anche causare gravi danni alle dirette interessate. Pastorino aveva già denunciato l’accaduto al programma Le Iene, ed oggi tornerà sull’argomento a Storie Italiane. «Per me non è facile parlare di questa cosa – le parole della stessa Fabiana ai colleghi di Manduria – vedendo le mie foto ritoccate e leggendo i commenti mi sono sentita violentata, l’evento mi ha segnato nel profondo ma purtroppo ho notato che si tende a colpevolizzare non il molestatore ma la vittima, quando invece il deepnude è una violenza a tutti gli effetti».

FABIANA PASTORINO E IL DEEPNUDE: “HO VISTO FOTO DI RAGAZZINE…”

A subire questa triste pratica del Deepnude, non sono soltanto personaggio popolari e famosi, ma anche semplice ragazze comuni: «vedevo foto di ragazzine – prosegue Miss Curvy 2016 – non so identificare perfettamente l’età, però vedevi che era un corpo “bimbo”, a cui chiedevano di denudarlo, è questo che mi ha fatto ancora più paura, non è solo una questione dei social». Il Deepnude è un fenomeno che ha preso piede in particolare negli ultimi mesi, e che prende vita dal Deepfake, che consiste invece nel modificare dei video o delle immagini, inserendo i volti delle persone attraverso una tecnica molto raffinata, che rende decisamente complicato capire quale sia il file reale e quello “ritoccato”. Sono maestri in quest’arte i colleghi di Striscia la notizia, che nel corso della stagione hanno creato moltissimi deepfake esilaranti come Renzi, Salvini, il Premier Conte, Mara Venier e via discorrendo.

