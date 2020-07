Fabiano Petricone, ex Antonella Elia/ “I litigi con Pietro Delle Piane sono per lui”

Fabiano Petricone è l’ex fidanzato di Antonella Elia. Il suo nome è onnipresente durante le esterne della conduttrice a Temptation Island dove ha deciso di partecipare con l’attuale fidanzato Pietro Delle Piane. Impossibile non sentire il suo nome, visto che la Elia in quasi tutte le puntate del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha nominato il suo ex compagno a cui è stata legata per tantissimi anni e a cui è ancora oggi molto legata. La presenza continua di Fabiano non è però gradita da Pietro Delle Piante che da tempo si ritrova a fare i conti con questa presenza costante dell’ex. La situazione è degenerata quando l’attore ha scoperto durante un’esterna tra la Elia e il tentatore Alessandro Ubaldi che i due si sentono di nascosto. A rivelarlo è stata proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “ora lo sento di nascosto. Cancello messaggi e chiamate, tanto non cambierà mai il mio affetto per Fabiano. Pietro non può impormi di fare una cosa” – aggiungendo – “le litigate con Pietro sono quasi sempre per Fabiano”. Le parole di Antonella Elia hanno scosso il fidanzato Pietro Delle Piante che, dopo aver visto al falò il video, si è confidato con una tentatrice dicendo: ” mi spiace che abbia mentito, perché non è vero che lo chiama di nascosto, me lo dice. Se ci sono altre chiamate, non è nulla di che. Sono io che non voglio sapere se lo sente, io amo una donna libera”.

Fabiano Petricone e Antonella Elia: ecco perchè è finita

Non solo, l’attore e doppiatore ha aggiunto: “se un tuo ex ti chiama tutti i giorni e lo senti per alcune cose anziché sentire me, vuoi dire che non hai stima”. Antonella Elia e Fabiano Petricone sono stati insieme per cinque anni: una storia d’amore importante finita per volontà proprio della conduttrice, anche se l’affetto è fortissimo ancora oggi. Classe 1965, Petricone è un docente universitario e uno scrittore e insegna metodologia e tecniche della comunicazione all’Accademia delle Belle Arti de L’Aquila. A rivelare i motivi della fine del loro amore è stata proprio Antonella Elia durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair (gennaio 2020): “non ho più una passione, è come un fratello per me. Anche se Fabiano resta un amico ed è l’uomo più intelligente che abbia incontrato. Ma non ho più neanche voglia di uscire. A cinquant’anni si è posati: non c’è più la furia degli ormoni e chi capita capita. Sono single per scelta. E sogno una casa in campagna. A raccogliere pesche ed albicocche. Guardando volpi e cinghiali”.



