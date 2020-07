Fabiano Petricone, ex Antonella Elia/ “L’unica persona di cui mi fidi davvero”

Fabiano Petricone, l’ex fidanzato di Antonella Elia, è diventato il vero, grande protagonista delle puntate di Temptation Island 2020. Sin dal primo appuntamento, nelle sue uscite con i tentatori, Antonella ha parlato tantissimo di Fabiano che rappresenta il motivo principale delle discussioni con Pietro Delle Piane. Antonella non ha mai nascosto il suo legame con Fabiano di cui ha anche parlato nella casa del Grande Fratello Vip, ma è nel villaggio di Temptation Island che ha aperto maggiormente il suo cuore dichiarando l’enorme affetto che, ancora oggi, prova per il docente universitario nonchè scrittore e insegnante di metodologia e tecniche della comunicazione all’Accademia delle Belle Arti de L’Aquila. Nonostante la storia sia finita da un po’ e nella sua vita ci sia Pietro Delle Piane, Antonella sembrerebbe decisa a non rinunciare mai a Fabiano che, ad oggi, rappresenta “l’unica persona di cui mi fido”.

FABIANO PETRICONE, ANTONELLA ELIA CHIUDERA’ CON LUI PER PIETRO DELLE PIANE?

L’amore tra Antonella Elia e Fabiano Petricone si è trasformato con il tempo in un affetto fraterno. In Fabiano, la Elia vede una persona sulla quale contare in qualsiasi momento della sua vita al punto da non aver mai rinunciato a lui nonostante la gelosia di Pietro Delle Piane. Fabiano è stato così il protagonista anche della prima parte del falò con Pietro che ha rinfacciato alla Elia di aver parlato a lungo di Petricone nonostante le avesse chiesto di non farlo. La Elia, però, non sembra intenzionata a rinunciare a Fabiano che potrebbe diventare il protagonista del falò anche durante l’ultima puntata. Prima della decisione finale, dunque, Antonella e Pietro affronteranno di nuovo l’argomento Pietro Petricone? I fans della showgirl sperano che, in ogni caso, non rinunci al suo rapporto di stima e di affetto con il “suo Fabiano”.



