Fabio a Uomini e Donne: “Un mezzo ces*o mi ha deluso”/ Tina Cipollari sbotta e…

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 13 maggio, al centro dello studio, si è accomodato Fabio, un nuovo cavaliere che si è presentato al pubblico e al parterre femminile. Fabio ha raccontato di aver lavorato per trent’anni come fotografo di moda e di vivere, attualmente, tra l’Italia e il Brasile. In cerca dell’amore, ha svelato ciò che cerca in una donna spiegando di essere anche molto esigente. “Sono un uomo abbastanza esigente, le ho trovate anche esigenti. Sono stato con donne bellissime e brutte, sono stato lasciato da donne brutte, come sono stato lasciato io da donne bellissime. Io la prima cosa che vedo in una dona è la classe”, ha detto Fabio.

L’uomo, poi, ha aggiunto di aver conosciuto diversi tipi di donne nel corso degli anni non nascondendo di aver incontrato anche delle modelle stupende che, però, non lo hanno conquistato dopo averle sentite parlare. “Ho conosciuto modelle stupende e sentendole parlare non ci saresti uscito neanche a bere caffè. Le batoste più brutte della mia vita le ho prese da un mezzo ce**o”.

La dura reazione di Tina Cipollari dopo le parole di Fabio a Uomini e Donne

Le parole di Fabio hanno scatenato la dura reazione di Tina Cipollari che ha inveito contro il cavaliere. “Ma ti rendi conto che definizione? Ma si può parlare così? Questa donna, se ti sta guardando, che dovrebbe dire? Non sei l’uomo adatto per parlare di questo, a buon intenditor poche parole. Ti rendi conto di cosa dici? Sei bruttarello”, ha sbottato Tina.

“Ma come ti permetti di parlare delle donne, della bellezza, così? Non puoi parlare di belle e brutte, non sei questo grande figo. Non parlare di estetica così”, ha aggiunto ancora Tina che, di fronte alle successive dichiarazioni di Fabio che ha ammesso che non l’avrebbe mai fotografata, ha rivelato al fotografo che esistono anche le modelle curvy.

