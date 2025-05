Fabio Adami, chi è il compagno di Alba Parietti: manager stimato

Alba Parietti, dopo una serie di storie terminate non proprio bene, ha trovato un nuovo amore in Fabio Adami, che ha conosciuto nel 2021. I due hanno cominciato una storia d’amore che dura tutt’ora: nonostante non sia arrivato il matrimonio, i due sembrano davvero uniti, tanto da non aver bisogno di confermare il loro rapporto davanti ad un ufficiale. La storia con Fabio Adami, per la Parietti, è cominciata dopo diversi anni da sola: l’ultimo fidanzato del quale si aveva notizia era infatti Cristiano De Andrè, con il quale l’artista era stata dal 2010 al 2014.

Ma chi è Fabio Adami, il compagno di Alba Parietti? L’uomo è uno stimato imprenditore: è infatti il manager di Poste Italiane. Fabio vive a Roma, città in cui è nato. Nonostante ciò, per tanti anni ha vissuto in India e dopo ancora in Kenya, perché il papà lavorava per Alitalia e dunque era spesso costretto a spostarsi. Per questo Fabio ha viaggiato molto e ha imparato le lingue, che lo hanno poi aiutato nel suo lavoro da manager di una delle più grandi aziende italiane.

Chi è Fabio Adami, compagno di Alba Parietti? L’incontro in treno

Ma come è nato l’amore tra Fabio Adami e Alba Parietti? I due si sono conosciuti durante un viaggio in treno: come raccontato dalla showgirl, entrambi avrebbero dovuto prendere un altro treno ma per casi diversi si sono ritrovati entrambi su quello. E si sono scambiati degli sguardi che hanno portato entrambi a pensare di volersi rivedere. Prima di scendere dal treno, infatti, Alba ha ricevuto il biglietto da visita di Fabio e appena scesa dal treno, gli ha mandato un messaggio. Durante la prima cena è arrivato il primo bacio, mentre tre mesi dopo, i due sono andati a convivere.