Fabio Adami, chi è il compagno di Alba Parietti: la loro storia

Nel corso della sua vita, la showgirl Alba Parietti ha avuto la possibilità di conoscere l’amore in varie forme e ripetute volte. Negli ultimi anni la scintilla per la nota conduttrice è scoccata con Fabio Adami, divenuto l’uomo della sua vita nel 2021 dopo un incontro fortuito tra i due, dal quale è nata una speciale storia. Fabio Adami ha anche un figlio, nato da una precedente relazione a quella con Alba Parietti, che per l’uomo ha speso parole molto importanti:

Rocío Muñoz Morales, crisi con il compagno Raoul Bova/ Dai rumors choc alla smentita, qual'è la verità

“Ci piace fare tutto insieme. Mi sembra di aver sempre fatto tutto con te. Non siamo solo una coppia, siamo lo specchio l’uno dell’altro” ha rivelato la presentatrice ed moglie di Franco Oppini. La storia d’amore tra Alba Parietti e Fabio Adami aveva vissuto anche un momento di appannamento e crisi, ma i due sono riusciti a chiarirsi e confermare l’amore.

Shaila Gatta, confronto con Lorenzo Spolverato nella finale del Grande Fratello?/ Cosa succede in diretta

Fabio Adami e l’amore con Alba Parietti: “Non ci sarà il matrimonio”

Nonostante il rapporto tra Fabio Adami e Alba Parietti sia particolarmente solido, a nessuno dei due pare interessare il matrimonio, un evento che entrambi sembrano pronti a oltrepassare, certi che il loro legame sia già così fortissimo. Riguardo alla storia d’amore con Fabio Adami, Alba Parietti ha speso parole molto importanti:

“Io e Fabio non ci sposiamo. Stiamo insieme da due anni e ci amiamo moltissimo. A lui questo amore è costato, perché ha riorganizzato la sua esistenza anche di padre” le parole della donna che snobba dunque l’evento con Fabio Adami, al quale resta chiaramente legatissima nonostante tutto.

Helena Prestes chi è: dall’eliminazione al fidanzamento con Javier/ I fan di Zeudi coalizzati contro di lei