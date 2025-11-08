Alba Parietti di nuovo single, addio a Fabio Adami: “Troppo diversi per continuare, alla nostra età un compagno deve essere un valore aggiunto”.

Proprio quest’estate Alba Parietti e Fabio Adami hanno annunciato ai fan di essersi ufficialmente separati l’uno dall’altra. Stavano insieme dal 2021 e portavano avanti una relazione felice, che nessuno si aspettava: “Era arrivato il momento di prendere strade diverse. Alla nostra età un compagno deve essere un valore aggiunto“. Così aveva raccontato Alba Parietti parlando del loro rapporto: “Quella tra me e Fabio è stata una grandissima passione, forse però non aveva basi solide”.

La conduttrice ha spiegato che entrambi si sono resi conto di essere troppo diversi, ma che è un padre straordinario, un gran lavoratore e un figlio esemplare: “Avevo la sensazione netta di aver trovato una persona semplice, pensavo che nessun altro uomo mi avesse mai amato come lui“, spiegava Alba Parietti in un’intervista al Corriere della sera, “Ma quando capisci che i caratteri sono troppo diversi e i modi di intendere la vita pure, è inutile insistere. Per quanto mi riguarda è una storia chiusa“. Ma chi è Fabio Adami? Scopriamo tutto sul suo conto.

Che lavoro fa Fabio Adami? Tutto sulla sua carriera

Nato nel 1967, Fabio Adami è quello che tutti conosciamo per essere il manager di Poste Italiane ed ex fidanzato di Alba Parietti. Entrambi si erano conosciuti mentre si trovavano sullo stesso treno nel marzo 2022 e da lì avevano portato avanti una grande storia d’amore. Per quanto riguarda il lato professionale, Adami lavora ormai da più di vent’anni a Poste Italiane per la Pubblica Amministrazione e da qualche tempo è il responsabile vendite per le Regioni e Città Metropolitane.

Nel 2022 era stata Alba Parietti a dare l’annuncio della loro relazione: “Sto vivendo il motivo più bello della mia vita e non tornerei mai indietro a trent’anni. Mi sto godendo questa età e chi dice che i 60 sono i nuovi 40 ha ragione. Certo, prima ero serena, avevo trovato realizzazione individuale”, diceva, “ed è questo che ha fatto sì che un uomo mi amasse. Mi voleva per questa indipendenza, per il fatto di non aver bisogno di qualcuno al mio fianco e il resto viene dopo”.