Fabio Albonetti e Antonino Putortì, ex mariti Selen/ Lei: “L’amore? Ora sono serena”

Luce Caponegro, in arte Selen, ha alle spalle più di una separazione. Andando a spulciare nella vita privata dell’ex pornostar, troviamo tre uomini molto importanti. Il primo è Fabio Albonetti, produttore di film hard dal quale la donna ha avuto il suo primo figlio, Kangi, che oggi ha più di 30 anni e circa 4 anni fa l’ha resa nonna di una bambina. Nella vita dell’ex star del mondo hard c’è stato poi il 43enne terapista olistico siciliano Antonino Putortì.

FILIPPO MELLONI, PADRE NATURA CIAO DARWIN WEB VS TV/ Luca Laurenti lo vede e scappa!

I due si sono conosciuti nel 2013 in un villaggio turistico a Ragusa ed è stato tra loro un colpo di fulmine. Così poco dopo hanno deciso di convolare a nozze. Dopo il matrimonio hanno fatto un ulteriore passo importante, diventando anche soci nel lavoro. Insieme hanno aperto un centro benessere, il Centro Olistico Luce.

Maria Mazza / Dottoressa di Avanti un altro provocante a Ciao Darwin con la Brambilla

Selen, dalla separazione con Antonino Putortì alla relazione con Nicola Zanone

Purtroppo, qualche tempo dopo, anche il loro idillio è giunto al termine. “Dopo pochi mesi dalle nozze, l’uomo con cui pensavo di passare la vita e che avevo lasciato entrare in quella di mio figlio, non ha retto alle responsabilità”: così ha spiegato Selen tempo fa, come riporta viagginews.com, parlando della sua separazione da Antonino Putortì. Per poi precisare: “Ora mi godo la serenità ritrovata, poi in futuro farò dei corsi nel mio centro per insegnare alle donne a mantenere l’autostima”. Nella vita di Selen c’è stata anche un’altra storia d’amore importante: quella con l’ex calciatore Nicola Zanone. Da questa relazione è nato il secondo figlio della donna, Gabriele.

LEGGI ANCHE:

Il Re dei Re/ Streaming film, su Rete 4 un kolossal spettacolare con Jeffrey Hunther

© RIPRODUZIONE RISERVATA