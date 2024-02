Fabio Anelli , ex marito Simona Tagli e figlia Giorgia/ “Me l’ero vista brutta tra camicie da stirare e…”

Simona Tagli e il matrimonio con Fabio Anelli

Simona Tagli, nota showgirl e conduttrice televisiva, ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. Sposata a 26 anni con Fabio Anelli, dal 1997 al 2000, ma la vita matrimoniale le stava molto stretta: “A 26 anni mi sono sposata e me l’ero vista bruttissima tra camicie da stirare e fornelli, volevo solo evadere. Avevo due sogni: aggiudicarmi il ruolo da protagonista nel remake di Nove settimane e mezzo con un provino a Londra e presentare Sanremo” raccontava al settimanale Oggi.

“Con gli uomini è andata che sono anche un po’ furba… se è amore vero non si è gelosi. – ha poi raccontato la showgirl – Nella fase della crescita si rischia di essere molto gelosi e dubbiosi, poi con la crescita le cose cambiano… io libero molto, non sono mai stata troppo gelosa ma è sempre stato il contrario” raccontava nel salotto di Oggi è un altro giorno. Il matrimonio è naufragato quando la showgirl si è follemente innamorato di Francesco Ambrosoli.

Simona Tagli e il voto di castità: “Volevo una vita serena”

Simona Tagli, dopo la rottura con Ambrosoli padre di sua figlia Giorgia ha trascorso un periodo molto doloroso. Tra avvocati e cause legali per la custodia della bambina, la showgirl decise di fare un voto di castità: “Il mio desiderio era solo una vita serena con mia figlia. Ho iniziato a pregare spessissimo, ho fatto un voto alla Madonna di Lourdes per trovare la“.

E ancora: “Tutto è nato dalla mia breve esperienza all’Isola dei Famosi, è stato un viaggio spirituale per me. In quel periodo era in ballo la separazione dal mio compagno e l’affido di Georgia. Vivevo in un clima folle, fatto di tribunali, processi” raccontava al settimanale Oggi.

