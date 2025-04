C’è anche Fabio Balsamo dei The Jackal tra i protagonisti della grande “festa” finale di Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo condotto da Stefano De Martino su Rai2. La grande popolarità per Fabio Balsamo è arrivata proprio con i The Jackal che dal mondo dei social l’ha lanciato in quello televisivo. Il membro del gruppo comico The Jackal è stato protagonista del programma The Floor accanto a Ciro Priello, cimentandosi nel ruolo di co-conduttore del game show trasmesso su Rai2. Dalle pagine di Vanity Fair l’attore e comico ha confessato: “non sono solito rivedermi, cerco di separare il più possibile il Fabio Balsamo pubblico da quello privato. Tant’è che nella mia quotidianità mi definirei tutto tranne che simpatico. Sono molto serioso”.

Proprio parlando del suo debutto da conduttore ha dichiarato: “mi ritengo un interprete della conduzione, visto che considero questo mestiere abbastanza lontano da me. Preferisco sempre parlare attraverso un copione”. Sicuramente la messa in onda su Rai2 è stato un punto di arrivo importante per l’attore e comico che ha ironizzato: “ora finalmente la mamma capisce che lavoro faccio!”.

Fabio Balsamo, chi è? Dal successo con i The Jackal alla carriera di attore e comico

L’esperienza televisiva di The Floor ha visto Fabio Balsamo condividere il palcoscenico con l’amico di sempre Ciro Priello, anche lui membro dei The Jackal. “Professionalmente siamo una coppia aperta, visto che abbiamo dei percorsi artistici individuali” – ha precisato Fabio che si sente di gran lunga un interprete del mondo del cinema e non di quello televisivo. Ciro Priello, invece, ricorre alla grande il ruolo di conduttore televisivo e questo dualismo ha permesso ad entrambi di formare una coppia innovativa e funzionante dal punto di vista dello show. La vita di Fabio Balsamo non è stata sempre facile, visto che da bambino ha vissuto una situazione particolare per via di un fattore genetico che gli ha creato non pochi problemi. “Avevo la paura di non avere una famiglia, un figlio, coltivare i miei hobby” – ha detto il comico che nel tempo ha risolto questo problema.

“Oggi mi sono preso cura di me” – ha precisato Fabio Balsamo che parlando della sua difficoltà l’ha definita un dono: “non voglio diventi il mio biglietto da visita, ma siamo tutti esseri complessi”.