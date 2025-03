Conosciuto principalmente per essere uno dei membri del gruppo comico dei The Jackal, Fabio Balsamo ha ottenuto un importante successo insieme al resto del gruppo, formato da Fru, Ciro, Aurora Leone e molti altri. Fabio è nato a Napoli nel 1989 e cresciuto a pochi km dal capoluogo campano, a Casalnuovo di Napoli. Ha frequentato l’università popolare dello spettacolo all’ombra del Vesuvio, specializzandosi in arte drammatica. Nel 2015 è entrato a far parte dei The Jackal, continuando però per diverso tempo la sua attività attoriale indipendente dal gruppo. Dal 2023 ha preso parte al format comico di Prime Video “Lol – Chi ride è fuori”, vincendo insieme a Luca Bizzarri.

Al di là della carriera da attore, della quale conosciamo tutto (o quasi!), cosa sappiamo della vita privata di Fabio Balsamo? Non sono molte le informazioni che emergono riguardo la vita privata e sentimentale del comico, da sempre molto riservato e poco avvezzo al gossip. Non sappiamo, infatti, se Fabio Balsamo abbia una compagna, dei figli o altro. Anche dai social non si evince molto sul suo privato, che evidentemente ama mantenere riservato.

Fabio Balsamo, chi è: la dolorosa perdita del papà

Nonostante la sua incredibile riservatezza per quanto riguarda il suo privato, Fabio Balsamo ha reso nota, di recente, una dolorosissima perdita. Quella del papà. Antonio Balsamo, il padre, è morto nei primi giorni del nuovo anno, il 2025. A lui il comico ha dedicato delle parole emozionanti attraverso i social: “Ciao Papà, ora riposa. Grazie a te ho fatto tanto, grazie a te sono diventato adulto, grazie a te mi sono definito. Ci siamo detti tutto, ci siamo perdonati tutto. Ora riposa come meriti”. Un messaggio che ha commosso tutti e che ha raccolto la vicinanza di colleghi del mondo dello spettacolo, amici e fan, che hanno inviato un abbraccio virtuale a Fabio Balsamo.