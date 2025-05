Fabio Balsamo e Ciro Priello, comici dei The Jackal, sono spesso protagonisti in coppia di video e sketch simpatici. Nonostante il gruppo sia formato infatti da tanti personaggi e attori differenti, loro sono quelli che forse più degli altri si sono fatti vedere assieme nel corso degli anni, arrivando a condurre anche un programma su Rai 2, “The Floor”. Proprio Fabio Balsamo e Ciro Priello, insieme prenderanno parte anche alla puntata speciale in serale de L’Eredità. Ma chi sono i due comici dei The Jackal?

Maura Iandoli, chi è la moglie di Ciro Priello/ "Ho trovato una compagna di giochi incredibile"

Ciro Priello è uno dei fondatori dei The Jackal. Qualche tempo fa ha raccontato: “Siamo legati da una vera amicizia. L’idea dei The Jackal nasce molto prima del 2011, quando ho registrato la Srl: io, Simone e Francesco ne parlavamo già alle medie, tra i banchi di scuola”. La formazione, nel corso degli anni, è cambiata. Ciro è rimasto come attore mentre gli altri due fondatori sono passati dietro le quinte. E sono arrivati poi anche Aurora Leone, Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Ciro Priello, al di là di quello che vediamo sullo schermo, è un marito devoto e papà innamorato. Ciro è infatti sposato dal 2022 con Maura Iandoli, e i due insieme hanno avuto una figlia nata nel 2016, Anna.

Fabio Balsamo e Ciro Priello, chi sono: sogni e vita privata

Di sogni, Fabio Balsamo e Ciro Priello ne hanno tanti. Tra questi, quello di condurre Sanremo. “Mi concentrerei sulla parte dell’intrattenimento che è stata poco approfondita. Ci vorrebbe una direzione artistica solo per la parte d’intrattenimento e un direttore artistico per la parte musicale” ha dichiarato Fabio Balsamo. I due, dunque, sarebbero ben felici di guidare la kermesse musicale sul palco dell’Ariston. Nella vita privata, invece, chi è Fabio Balsamo?

Non sono molte le informazioni che abbiamo in merito alla vita privata di Fabio, che è da sempre molto riservato. Non sappiamo, infatti, se nella sua vita ci sia una donna né se abbia dei figli. Purtroppo nel 2025 Fabio ha subito un lutto importante: ha infatti perso il papà. Un grave lutto del quale ha dato notizia sui social.