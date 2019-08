Fabio Basile, foto hot dopo la doccia/ Marchesa d’Aragona apprezza, web “Che pacco!”

Fabio Basile infiamma il web. È bastato uno scatto pubblicato su Instagram poche ore fa per scatenare centinaia di commenti. In questa foto particolarmente piccante, il judoka è appena uscito dalla doccia. Ancor prima di asciugarsi, coperto nella parte bassa solo da un telo, Fabio ha deciso di scattare questo selfie e pubblicarlo su Instagram. Neanche a dirlo, gli addominali scolpiti dello sportivo hanno suscitato i complimenti di tantissimi utenti. Uno tra i primi è il ballerino Stefano Oradei, ultimamente al centro del gossip per la sua rottura con Veera Kinnunen (che ora sta con Dani Osvaldo). È lui a scrivere all’ex concorrente di Ballando con le Stelle “Boom fra… spacchi daje”. Uno dei più “sobri” tra i commenti ricevuti da Basile.

Fabio Basile dopo la doccia: commenti hot e apprezzamenti…

Spulciando infatti sotto lo scatto in questione, si leggono commenti come: “Mamma mia cosa nascondi? Ti ci vuole il porto d’armi?”, “Giù l’asciugamano Vogliamo vedere di più”, “A a quest’ora esci così dalla doccia e mo’ chi dorme stanotte”, e ancora “Se dopo la doccia esci così… qui già fa caldo, ora ancora di più”. Insomma, è un tripudio di commenti piccanti quelli che hanno invaso il profilo di Fabio Basile. Tra questi c’è chi ha notato anche quello della Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Nulla di spinto per la regina delle buone maniere che si è limitata a lasciare qualche cuoricino alla foto di Fabio Basile semi-nudo dopo la doccia. Anche lei ha dunque apprezzato lo scatto dello sportivo.





