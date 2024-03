Fabio Bazzani, chi è il marito di Alessia Merz/ Ex calciatore e colpo di fulmine per la moglie

Chi è Fabio Bazzani, marito di Alessia Merz

Fabio Bazzani è il marito di Alessia Merz che, in passato, è stata una ragazza di Non è la Rai ma anche un’ex velina di Striscia la Notizia. Classe 1976, Fabio Bazzani è un ex calciatore e ha militato in squadre come Sampdoria, la Lazio, il Livorno e il Pescara concludendo la propria carriera Mezzolara in Serie D. Dopo aver detto l’addio al calcio, Bazzani è diventato opinionista per la serie A su DAZZ. Per quanto riguarda la vita privata, da anni, fa coppia fissa con Alessia Merz.

I due si sono conosciuti nel 2004 e, dopo un fidanzamento breve, sicuri dei sentimenti che provavano l’uno per l’altra, si sono sposati. Il matrimonio, infatti, è stata celebrato nel 2005. Nel 2006 hanno avuto un primo figlio, di nome Niccolò. La coppia ha poi allargato la famiglia con la nascita della seconda figlia: Martina.

Alessia Merz e le parole per Fabio Bazzani

Moglie e mamma innamorata della propria famiglia a cui dedica la maggior parte del suo tempo, Alessia Merz, in varie interviste, ha parlato del matrimonio con il marito Fabio Bazzani. In particolare, in un’intervista rilasciata a Vieni da me, la trasmissione di Raiuno che conduceva Caterina Balivo, ha detto:

«È stato un colpo di fulmine. Il giorno dopo, già ci cercavamo. Ci siamo conosciuti nel 2004, ci siamo sposati nel 2005 e nel 2006 è nato Niccolò. Ci presentò Simona Ventura che, all’epoca, stava con Stefano Bettarini, compagno di squadra di mio marito nella Sampdoria. Non abbiamo perso tempo: Niccolò è nato nel 2006, Martina nel 2008. Poi ci siamo fermati, altrimenti avrei avuto anche i gemelli!».

