Fabio Borini e la Maturità: 65/100 e 6 in educazione fisica/ “Sono molto contento…”

Fabio Borini ha superato la Maturità e ottenuto il diploma da geometra, che ora si chiama Cat (costruzione ambiente e territorio). L’ex attaccante del Milan può iscriversi, quindi, all’Università, in particolare alla facoltà di Architettura, e inseguire il sogno che ha per la sua seconda vita, che comincerà quando smetterà di giocare a calcio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Borini vuole progettare e realizzare centri di allenamento che siano funzionali alle esigenze di atleti e squadre. Intanto ha superato il primo step all’istituto Vangioni di Menaggio proprio questa settimana. Borini si è diplomato con la votazione di 65/100. La cosa curiosa è che abbia avuto solo 6 in educazione fisica. Da uno che è calciatore ci si aspetterebbe di più… Ma non ha sostenuto la prova pratica, bensì quella orale sulla pallavolo. In matematica invece ha avuto 7, 6 in inglese, anche se a 16 anni si è trasferito in Inghilterra per giocare nelle giovanili del Chelsea e ha una moglie inglese.

FABIO BORINI, L’ODISSEA PER LA MATURITÀ

Dopo aver superato i preliminari, essendo privatista, Fabio Borini si è sottoposto all’esame di Stato vero e proprio, che quest’anno si è svolto solo oralmente. Ora c’è solo il calciomercato, per capire dove andrà a giocare. Poi l’Università in via telematica. «Sono molto contento, era un fardello che mi portavo dietro». Poi ha ringraziato il suo tutor che lo ha seguito in questi mesi: «Quando è stato sicuro che mi facevano fare gli esami è anche venuto dieci giorni a Ibiza con me per farmi studiare, altrimenti da solo con la famiglia e gli amici non ce l’avrei fatta». Non è stato facile, perché l’esame preliminare (prove scritte e orali in tutte le materie) era fissato a fine maggio, ma poi è stato spostato per il Covid a luglio, quando però Borini giocava ogni tre giorni col Verona. Ha chiesto di spostarlo ad agosto, ma gli insegnanti erano in ferie. Alla fine è stato assegnato ad un altro istituto che aveva organizzato esami prelimianri per un altro studente nella sua stessa situazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA