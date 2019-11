Fabio Cacace sarà i Bee Gees/ Vincerà il torneo nip di Tali e Quali?

Chi è Fabio Cacace?

Fabio Cacace è uno dei 12 concorrenti imitatori non professionisti di Tale e Quale Show ‘Tali e Quali’, la puntata speciale del noto varietà condotto da Carlo Conti che per l’occasione da spazio ad artisti bravissimi ma sconosciuti che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big”. Tra i dodici concorrenti nip c’è anche Fabio Cacace che da Bari arriva sul palcoscenico di Tali e Quali per sfidare gli altri concorrenti in gara a suon di musica e voce. Il compositore e paroliere pugliese sarà, infatti, in studio questa sera, venerdì 22 novembre 2019, per sfidare la sorte cercando così di conquistare la vittoria finale del primo torneo dedicato ai nip. Non c’è alcun limite all’abilità canora di Fabio, che da diversi anni condivide su Youtube quasi tutte le sue performance canore. Lo vediamo nei panni di Ke per la celebre hit “Strange World”, ma anche in quelli dei Queen per la canzone “Tie Your Mother Down”. Non solo cover però per il repertorio di Cacace, visto che spulciando nel suo canale è possibile sia trovarlo solo alla chitarra, sia impegnato in alcuni inediti o parodie.

Fabio Cacace rivestirà i panni dei Bee Gees

Questa sera sul palcoscenico di Tali e Quali Show, Fabio Cacace però rivestirà i panni dei Bee Gees, un’esibizione complessa che prevede più voci in falsetto e che potrebbe metterlo in estrema difficoltà. Sappiamo già che gli acuti non rappresentano degli scogli da superare, vista la sua capacità di spaziare da timbri più scuri come quelli di Barry White fino a tonalità più chiare come per l’imitazione di David Bowie. Tra l’altro scopriamo grazie ad un vecchio video del 2012 pubblicato su Youtube, che Cacace ha già avuto modo di interpretare i Bee Gees in una delle loro canzoni più famose, Stayin’ alive. In attesa di scoprire cosa combinerà nella puntata speciale di Tali e Quali, ecco per voi un video della cover di Strange World di Ke.





© RIPRODUZIONE RISERVATA