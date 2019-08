Fabio Camilli è figlio di Domenico Modugno/ Cassazione mette fine a battaglie legali

Fabio Camilli è figlio di Domenico Modugno: dopo 18 anni di battaglie legali, l’attore può chiamarsi ufficialmente Fabio Modugno. Oggi, lunedì 19 agosto 2019, è arrivata la sentenza della I sezione civile della Corte Suprema di Cassazione: a pochi giorni dal venticinquesimo anniversario della morte della leggenda della musica nostrana, Camilli ha raggiunto il suo obiettivo. Intervenuto ai microfoni dell’Ansa, il 57enne ha spiegato: «Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio padre. È stato un viaggio faticoso ed estenuante», ringraziando in primis l’amico e avvocato Gianfranco Dosi. Figlio della ballerina e coreografa Maurizia Calì, Fabio Camilli ha espresso grande soddisfazione per l’esito della sentenza di Cassazione: «Il procedimento di riconoscimento di paternità della durata media di 4-5 anni si è trasformato per me in un percorso a “ostacoli” lungo (e credo sia un record) 18 anni. Comunque ce l’ho fatta, è finita. Sono molte le persone che dovrò ringraziare per essermi state vicine in questi anni».

FABIO CAMILLI E’ FIGLIO DI DOMENICO MODUGNO

Recentemente protagonista nella serie televisiva 1993 e in Scomparsa, Fabio Camilli ha lottato con le unghie e con i denti per vedersi riconoscere come figlio legittimo di Domenico Modugno. L’attore, che nonostante l’esito dell’esame del DNA ha deciso di continuare a farsi chiamare con il cognome Camilli, aveva recentemente confessato ai microfoni del Corriere della Sera di aver scoperto tutto per caso, a partire da un semplice pettegolezzo è arrivata la verità su uno degli aspetti più importanti della sua vita. Non sono mancati i momenti di difficoltà per l’artista nato a Roma, additato come truffatore e mitomane dalla famiglia del Mimmo Nazionale, senza dimenticare il distacco dalla madre per quanto accaduto. Ma i processi gli hanno dato ragione e ora, nonostante l’obiettivo di non farsi travolgere dagli eventi, può affermare senza dubbio di essere figlio di Domenico Modugno.

