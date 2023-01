Fabio Camilli, figlio “segreto” di Domenico Modugno/ Riconosciuto nel 2019

Domenico Modugno: la relazione con Maurizia Calì

Domenico Modugno è rimasto sposato tuta la sua vita con l’attrice e cantante Franca Gandolfi, con cui ha avuto i tre figli Marco, Massimo e Marcello. Ma il cantante non è sempre stato fedele alla moglie. Nel 1961, mentre lavorava al Sistina di Roma nella commedia musicale di Garinei e Giovannini “Rinaldo in campo”, Modugno conobbe la coreografa e scenografa triestina Maurizia Calì, all’epoca sposata con l’ingegner Romano Camilli (curatore delle relazioni publiche del teatro). Il 10 agosto del 1962, Maurizia diede alla luce Fabio Camilli, che prese il cognome del marito della madre. “Quando Modugno e mia mamma si sono conosciuti erano entrambi molto giovani ma entrambi sposati. Al tempo c’erano implicazioni penali nel tradimento, ma tra loro nacque una grande passione, con la consapevolezza che sarebbe stata a termine”, ha raccontato Fabio Camilli nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Negli anni ’90 Fabio Camilli ha scoperto la verità sul suo padre biologico: “Un giorno una mia amica, con cui avevo avuto una relazione e che poi si era fidanzata con Marcello Modugno, mi raccontò una sua confidenza: le aveva svelato che eravamo fratelli, pregandola però di non dirmi nulla. Per me fu una cosa sconvolgente”, ha raccontato Camilli in un’intervista al Corriere della Sera del 2014. Dopo la morte di Modugno e di Camilli, Fabio ha avviato il procedimento per il riconoscimento di paternità. La battaglia legale, dopo l’esito positivo del test del dna nel 2014, si è conclusa definitivamente nell’agosto 2019: Fabio Camilli è stato riconosciuto come figlio legittimo di Domenico Modugno. In tutta la sua vita Fabio Camilli ha parlato solo una volta con il suo vero padre, durante una festa a casa Modugno, a cui era stato invitata perché amico di Marcello: “Rispondo al telefono e dall’altra parte sento: ‘Sono Domenico Modugno, cercavo uno dei miei figli’, io rimango in silenzio. In quel periodo già sapevo che c’era la possibilità che Modugno fosse mio padre. Però dissi: ‘Sì, glielo vado subito a cercare’. È stata l’unica volta in cui ci siamo parlati”, ha raccontato a Verissimo.

