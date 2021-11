Fabio Camilli, Marcello Modugno da amico a fratellastro/ Come sono i rapporti oggi?

Marcella Modugno: l’amicizia con il fratellastro Fabio

Marcello Modugno non solo è il fratellastro, ma è stato anche uno dei migliori amici di Fabio Modugno. Cresciuti insieme, da adulti hanno scoperto di essere in realtà fratellastri. Fabio Modugno, infatti, è il figlio di Domenico Modugno e non di Romano Camilli, come ha credito per buona parte della sua vita. “Con il terzo figlio di Modugno, Marcello, ci conosciamo da tempo, frequentavamo gli stessi ambienti dello spettacolo. Ero molto amico degli altri figli di Modugno, Marco, Massimo e, soprattutto, Marcello. Siamo cresciuti insieme, bazzicando gli stessi ambienti, abbiamo anche scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo: la nostra frequentazione era assidua”, ha raccontato Fabio nel 2014 al Corriere della Sera.

A raccontare la verità a Fabio Modugno fu un’amica, fidanzata con Marcello: “Mi raccontò una sua confidenza: le aveva svelato che eravamo fratelli, pregandola però di non dirmi nulla”.

Come sono oggi i rapporti tra Fabio e Marcello Modugno?

In una recente intervista a Verissimo, Fabio Modugno ha parlato anche del fratellastro Marcello e di come, purtroppo i rapporti sono cambiati tra loro. Quando Fabio dimostrò di sapere di essere il figlio di Domenico, inizialmente la famiglia Modugno non si scompose più di tanto, perché notò che non era interessato a rendere pubblica la notizia. Anzi, l’amicizia con Marcello diventò ancora più forte. Le cose sono cambiate nel 2001: “Pierluigi Diaco, basandosi su mie confidenze, ad agosto ha pubblicato un articolo in cui rivelava che ero il figlio di Domenico Modugno.

Le cose sono cambiate drasticamente con la famiglia. Hanno fatto scudo, hanno creato un muro e hanno cominciato a dire che me l’ero inventato. Si sono spaventati dello scandalo. Non ho avuto più nessun rapporto con loro, se non tramite gli avvocati”. L’esame del DNA ha confermato che Domenico Modugno è il padre di Fabio, paternità riconosciuta nel 2019.

