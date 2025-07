Si può elogiare anche senza screditare ma talvolta il confine è piuttosto breve; lo dimostrano forse le parole di Fabio Canino, iconico volto di Ballando con le stelle, in una recente intervista rilasciata per Il Messaggero. Il giudice del talent condotto da Milly Carlucci – come racconta Novella 2000 – è partito dall’elencare i punti di forza del talent di Rai Uno: “E’ un programma fatto benissimo, che funziona e che migliora con il tempo; grazie ai social abbiamo conquistato anche i più giovani”. Successivamente però, arriva da parte di Canino una sequenza di stoccate ai danni di Amici di Maria De Filippi.

Proseguendo nel discorso colmo di elogi anche dal punto di vista strutturale e scenografico, Fabio Canino offre un parallelismo Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi: “…Anche loro vogliono vedere uno show con luci, balletto, atmosfera; lo studio di Amici sembra una palestra e i giovani sono vestiti male, noi abbiamo un’altra qualità”.

Fabio Canino celebra Ballando con le stelle: “Noi i più inclusivi della televisione italiana”

Dalle parole di Fabio Canino si evince un duplice aspetto; da un lato la critica è sempre giusta e lecita, dall’altro se inserita in un discorso che porta l’acqua al proprio mulino può forse far storcere il naso in termini di oggettività. Per il giudice di Ballando con le stelle sarebbe ampio il divario, soprattutto dal punto di vista scenografico e strutturale, tra il talent di Milly Carlucci e Amici di Maria De Filippi.

Altro fattore a vantaggio di Ballando con le stelle come show di grande successo, secondo Fabio Canino – come riporta Novella 2000 – sarebbe anche il tema dell’inclusività. “Trans, drag, due uomini insieme, una ballerina senza una gamba; Ballando con le stelle è il programma più aperto della tv italiana” – ha raccontato Il Messaggero – “Ospitiamo inserimenti di modernità e inclusione mai visti prima”.

