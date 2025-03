Da diverso tempo Fabio Canino, famoso giudice di Ballando con le Stelle, ha un fidanzato che si chiama Emanuele. Più precisamente, i due stanno insieme da due anni e oggi convivono felicemente. A parlare del compagno è stato proprio lui che a Verissimo da Silvia Toffanin aveva voluto fare un bilancio della sua vita, aggiungendo dettagli inediti sulla sua relazione con l’uomo. Qui, ha raccontato di aver conosciuto “l’uomo della sua vita“, augurandosi di poter stare con lui fino al giorno della morte.

“Non credo molto nel colpo di fulmine eppure quando ho conosciuto Emanuele, per lavoro, mi ha colpito subito e da quel giorno non ci siamo più lasciati”, ha dichiarato Fabio Canino su Canale 5. Oggi, Fabio Canino e Emanuele (di cui ancora non si conosce il cognome) sembrano essere più felici che mai e vivono sotto lo stesso tetto. Il giudice di Ballando ha raccontato che l’amore a 60 anni è ben diverso e che la priorità assoluta è quella di concretizzare la storia d’amore, andando a vivere insieme e presentarlo ai familiari come ad esempio alla cugina Sabrina, morta poco tempo dopo.

“Lui mi ha detto ‘Andiamo a Firenze” ha raccontato Fabio Canino riferendosi al compagno Emanuele. Di certo le ansie non sono mancate: “È la mia prima convivenza. Avevo molta paura”, dice. Nonostante gli spaventi iniziali, continua tra loro una splendida storia d’amore che lo porta a superare qualsiasi difficoltà. Anche se oggi sembra essere sereno, Fabio Canino ha un passato pieno di discriminazioni per via del suo orientamento sessuale, e come aveva dichiarato a Novella 2000, nel mondo della televisione esistono agenti omofobi che farebbero di tutto per non far lavorare una persona omosessuale.