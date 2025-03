Perchè a Fabio Canino tremano le mani? Questa la domanda che in molti si sono fatti negli ultimi anni guardandolo attentamente a Ballando con le stelle. Il giudice ha una malattia? Andiamo oggi a scoprire tutta la verità su questo sintomo che a molti ha fatto pensare al peggio. Qualche tempo fa molti dei fan hanno ipotizzato che Fabio Canino soffrisse di Parkinson viste le sue mani tremanti, segno che di solito viene associato alla malattia neurodegenerativa.

L’artista non ha mai rivelato nulla a riguardo nonostante le numerose voci a riguardo, e soprattutto, non ha mai parlato di Parkinson. Tra le varie ipotesi che circolano sul web sulle cause del tremolio alle mani ci sono lo stress e il dispiacere per la morte della madre. Dato che Fabio Canino non ha mai voluto parlare di cosa gli sta accadendo. Che sia solo tremore essenziale come capita a molti durante i periodi stressanti? Di certo l’artista ha molte responsabilità e spesso durante la sua vita ha preso parte a diverse battaglie sensibilizzando il pubblico su temi sociali.

Fabio Canino, la battaglia per i diritti LGBTQ e l’omosessualità

Nato nel 1963, Fabio Canino è uno dei volti più noti di Ballando con le Stelle, nonchè giudice puntuale e severissimo seduto da anni sulla poltrona del programma di Milly Carlucci. In realtà, il suo interesse per il mondo dello spettacolo risale a ben prima, dato che sin da giovanissimo inizia a far parte del mondo dell’arte diplomandosi alla Bottega Teatrale di Firenze. In seguito, vista la sua passione per la recitazione inizia a frequentare il Centro di Teatro Attivo di Milano e in questo periodo si impegna a fare l’animatore per villaggi turistici in modo da racimolare qualche soldo.

Successivamente arriva il successo e Fabio Canino prende parte ad alcune delle pellicole dei Fratelli Coltelli e in commedie di Stravinskij e Shakespeare. Come abbiamo accennato sopra, il giudice di Ballando con le Stelle si è sempre impegnato in campagne di sensibilizzazione per i diritti LGBTQ+ tanto da prendere parte ai Diversity Awards dato che anche lui si è dichiarato apertamente omosessuale. Fabio Canino è felicemente fidanzato con il suo compagno Emanuele, che lo sostiene in ogni battaglia e in ogni conquista della sua carriera.