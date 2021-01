FABIO CANINO/ “Dopo Trump, punto anch’io alla presidenza!” (Verissimo)

C’è anche Fabio Canino, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 in onda oggi sempre sulla stessa rete a partire dalle 16. Per Canino è un periodo relativamente disteso, almeno dal punto di vista lavorativo, visto che si è da poco conclusa l’ultima edizione di Ballando con le stelle e lui non risulta avere altri impegni. Fanno eccezione, ovviamente, le chiamate sporadiche alla conduzione di eventi come quello del 27 dicembre scorso, che ha visto Canino cimentarsi al timone di una manifestazione dal tema quantomai delicato, ovvero la cosiddetta “revenge porn”. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma partecipativa Posso.it, nata durante il lockdown da una media partnership tra Rai, RaiCom, Rai Cinema, Anica e sulla pagina Facebook di Rai Cinema Channel. Proprio Canino, che ormai in Rai è di casa, è stato chiamato a guidare la kermesse e a introdurre i vari ospiti, alcuni dei quali anche volti noti del mondo del cinema. Lo spunto per affrontare l’argomento è stato dato dalla visione del cortometraggio intitolato Revenge Porn, prodotto anch’esso da Rai Cinema in collaborazione con Onemore Pictures.

Fabio Canino: “Revenge porn? Rivedere i termini”

Sono circa 9 milioni, in Europa, le ragazze al centro di questo fenomeno squallido. Per questo, a detta della produttrice Manuela Cacciamani, è importante sensibilizzare sul tema: “Un ringraziamento enorme, per la realizzazione di questo prodotto va a Rai Cinema che ha la sensibilità di rendere possibile che questi messaggi arrivino ad un pubblico eterogeneo, ai giovani e alle loro famiglie”. Queste, invece, le parole di Fabio Canino, che esorta a una revisione lessicale: “Per sconfiggere il revenge porn serve innanzitutto trovare un termine italiano di pari forza e impatto di quello inglese. L’immagine evocativa che può dare un termine aiuta a coinvolgere più persone e a rendere più chiara la gravità dell’atto”.

Fabio Canino descrive il suo programma ideale

Tornando a parlare di Ballando con le stelle e della sua esperienza in tv, Fabio Canino ammette di non avere le idee chiare sul suo futuro. In ogni caso, se gli venisse data l’opportunità di lavorare a uno show tutto suo, lui metterebbe in scena qualcosa di inedito: “Ci vorrei tanta musica, mi piacerebbe intervistare gli attori della serie americane, ma non c’è in questo momento un programma che mi fa gola”. Poi ripensa a Cronache marziane, con cui sostiene di aver “alzato l’asticella tanto”. “Come dire: da quel momento devi comunque scendere perché non c’è mai stato un programma così libero. Tutto quello che mi hanno proposto negli anni successi infatti era una brutta copia di Cronache marziane”. Nella stessa intervista, rilasciata a Firenzeurbanlifestyle.com nel 2017, Canino scherza ancora sulla sua carriera e i suoi progetti: “Dopo aver visto Trump, mi manca la presidenza della Repubblica. Mi sto dipingendo i capelli color crodino: si parte da quello poi si vedrà!”.



