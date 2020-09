Fabio Canino gela Daniele Scardina su Diletta Leotta: “È finita?”/ Lui reagisce male!

L’esordio di Daniele Scardina a Ballando con le stelle è uno dei migliori di questa edizione. Tutto procede bene per il pugile all’inizio di questa prima puntata. Tutto però cambia quando Fabio Canino, uno dei giudici, tocca un argomento molto delicato che Scardina non sperava uscisse fuori, o almeno non così presto. Un nome che dice tutto: Diletta Leotta. Canino non solo la nomina nel pieno del suo giudizio su Scardina, ma gli pone anche la fatidica domanda: “Senti ma tu non sei più fidanzato con la Leotta, vero?” Daniele ‘Toretto’ Scardina non riesce a proferire parola, rimane impietrito, ma a parlare (e anche chiaramente) è la sua faccia. Intanto in studio cala il gelo. Canino allora riprende parola, cercando di stemperare la tensione, ma fa ancora peggio quando chiama in causa la compagna di ballo del pugile, Anastasia Kuzmina. “No, te lo chiedo perché devo sistemare lei”, dice il giudice, indicando la ballerina. Anche lei, però, non ha un buon passato alle spalle in quanto ad amori nati a Ballando; così lo ricorda a Canino e taglia corto: “Sappiamo benissimo che le mie storie a Ballando con le stelle non sono mai finite bene. Quindi evitiamo per questa volta, basta!”

